ಕಾರ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ 1; ಹ್ಯುಂಡೈ, ಕಿಯಾದಿಂದ ದಾಖಲೆ!
September 2026 Car Sales India: ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಕಾರ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ 2,36,013 ಯೂನಿಟ್ ಮಾರಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ.
Published : October 5, 2026 at 1:07 PM IST
September 2026 Car Sales India: 2026ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ 2,36,013 ಯೂನಿಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಆಟೋ 1,14,874 ಯೂನಿಟ್ ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಇದೆ.
ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ 77,916 ಯೂನಿಟ್ ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಈ ತಿಂಗಳು 70,210 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ 32,017 ಯೂನಿಟ್ ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಟೊಯೊಟಾ 28,218 ಯೂನಿಟ್ ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ - 2.36 ಲಕ್ಷ ಕಾರು ಮಾರಾಟ: ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ ತಯಾರಕ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಒಟ್ಟು 2,36,013 ಯೂನಿಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1,85,252 ದೇಶೀಯ ಮಾರಾಟ, ಇತರೆ OEM ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಿದ 6,542 ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತು 44,219 ಯೂನಿಟ್ ರಫ್ತು ಸೇರಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟ 1,81,838 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ 1,32,820 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2026-27ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ದೇಶೀಯ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟ 10,80,240 ಯೂನಿಟ್ ತಲುಪಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2025-26ರ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಿ 7,95,446 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ರಫ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 42,204 ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ದದ್ದು 44,219 ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಏರಿದೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಆಟೋ - 1.14 ಲಕ್ಷ ಕಾರು ಮಾರಾಟ, 15% ಏರಿಕೆ: ದೇಶೀಯ SUV ತಯಾರಕ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಆಟೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕಂಪನಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 1,14,874 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಿದೆ. ಇದು 15% ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶೀಯ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟ 64,092 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 14% ಹೆಚ್ಚು. ಮಹೀಂದ್ರಾ ಈ ತಿಂಗಳು 4,019 ಕಾರುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಿ 4,320 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎಪ್ರಿಲ್-ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಫ್ತು 30,031 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 20,303 ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ದದ್ದು 48% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ - EV ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 67% ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಕಂಪನಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ EV ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 70,210 ಯೂನಿಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಮಾರಿದ 60,907 ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 15% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನ ಮಾರಾಟ 15% ಏರಿ 68,810 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರಾಟ 1,400 ಯೂನಿಟ್ ತಲುಪಿದೆ.
ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೇರಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನ EV ಮಾರಾಟ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 15,384 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 9,191 ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕಿಂತ 67% ಹೆಚ್ಚು. ಕಂಪನಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2027ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 2,01,723 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದು ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2026ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕಿಂತ 40% ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹ್ಯುಂಡೈ - ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟ: ಹ್ಯುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ನಂತರ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 77,916 ಯೂನಿಟ್ ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಒಟ್ಟು ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10.8% ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶೀಯ ಮಾರಾಟ 10.9% ಏರಿ 57,166 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ರಫ್ತು 10.4% ಏರಿ 20,750 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ - 41% ಏರಿಕೆ, ದಾಖಲೆ ಮಾರಾಟ: ಇದಲ್ಲದೆ ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 32,017 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಮಾರಿದ 22,700 ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 41% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ 2026ರ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 89,259 ಯೂನಿಟ್ ಮಾರಾಟ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದು 2025ರ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ 64,443 ಯೂನಿಟ್ಗಿಂತ 38.5% ಹೆಚ್ಚು. ಜನವರಿ-ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಇದರ ಮಾರಾಟ 2,53,008 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಿದ 2,06,582 ಯೂನಿಟ್ಗಿಂತ 22.5% ಹೆಚ್ಚು.
ಟೊಯೊಟಾ - 28,218 ಯೂನಿಟ್ ಮಾರಾಟ: ಟೊಯೊಟಾ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ 28,218 ಯೂನಿಟ್ ಮಾರಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 25,027 ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತು 3,191 ರಫ್ತು ಸೇರಿದೆ. ಜನವರಿ-ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟ 2,94,914 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2,72,824 ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕಿಂತ 8% ಹೆಚ್ಚು. ದೇಶೀಯ ಮಾರಾಟ 9% ಏರಿ 2,69,619 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ರಫ್ತು 2025ರ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 25,743 ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ದದ್ದು 2% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 25,295 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದೆ.
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