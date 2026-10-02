GST ಕಡಿತದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್! ಶೋರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನ: 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.29ರಷ್ಟು ಜಂಪ್!
ICRA Report Auto Sales: GST ದರ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳ ಸಗಟು ಮಾರಾಟವು ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 29ರಷ್ಟು ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ICRA ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : October 2, 2026 at 9:31 AM IST
ICRA Report Auto Sales: ಭಾರತದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳ (Passenger Vehicle) ಸಗಟು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 2027ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟ ಶೇಕಡಾ 29ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ICRA ಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿ ಗುರುವಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ವರ್ಷ ಹೀಗೇ ಇರಲ್ಲ. ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ ಇದು 4 ರಿಂದ 6 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರಾಟವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅಂದರೆ ಹೈ ಬೇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಈ ಏರಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ GST ದರಗಳು. ಸರ್ಕಾರ GST ದರ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟದಲ್ಲೂ ಅಂದರೆ ರಿಟೇಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು ಶೇ 27ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಶೋರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ H2 FY2027 ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ICRA ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಒಂದು, ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಗಳು (OEMs) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿವೆ. ಎರಡನೆಯದು, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಉತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಲಾಭದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಲಾಭಾಂಶ 200 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವೆರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು, ವೆಚ್ಚ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಲಾಭಾಂಶ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕಂಪನಿಗಳ ಸಾಲ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪೋಷಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಬೆಂಬಲವೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲಿದೆ.
ದಾಸ್ತಾನು ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 5 ದಿನಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 38 ರಿಂದ 40 ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಮೊದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಡೀಲರ್ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಇದು 56 ದಿನಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಯುಟಿಲಿಟಿ ವೆಹಿಕಲ್ (UV) ಅಂದರೆ SUV, ಎರ್ಟಿಗಾ ತರದ ಕಾರುಗಳು. ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ UV ಪಾಲು ಶೇ. 68ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭಿರುಚಿ ಬದಲಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಬಂದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. GST ಕಡಿತದ ನಂತರ H2 FY2026 ರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟವೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದರೆ CNG ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಏರಿಕೆ. ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ಕಾರುಗಳ ಪಾಲು ಶೇಕಡಾ 34ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಹೊಸ CNG, EV ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ (Capex) ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 250 ರಿಂದ 300 ಬಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಆದಾಯದ ಶೇಕಡಾ 5 ರಿಂದ 6ರಷ್ಟನ್ನು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, EV ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿವೆ.
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