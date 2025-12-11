ETV Bharat / technology

ಅದ್ಭುತ ಮೈಲೇಜ್​, 12 ಗಂಟೆಗಳ ಸತತ ರನ್ನಿಂಗ್​! ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸಿಯೆರಾ!!

India Book of Records: ಹೈಪರಿಯನ್ ಚಾಲಿತ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ SUV ಕೇವಲ 12 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ವೇಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.

ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸಿಯೆರಾ (Photo Credit: Tata Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 11, 2025 at 9:20 AM IST

3 Min Read
India Book of Records: ನವೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಸಿಯೆರಾ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಟಾಟಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಿತು. ಈಗ, ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಹೈಪರಿಯನ್ 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾದ ಹೈ-ಸ್ಪೆಕ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೌದು, ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ (TMPV) ನ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಹೈಟೆಕ್ SUV ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಮೈಲೇಜ್‌ನ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದೆ. ಹೌದು, ಏಕೆಂದರೆ ಕೇವಲ 12 ಗಂಟೆಗಳ ನಿರಂತರ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಯೆರಾ 29.9 kmpl ಅದ್ಭುತ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ.

NATRAX ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7 ರವರೆಗೆ NATRAX ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮೋಷನ್ ತಂಡ ನಡೆಸಿತು. ಚಾಲಕರನ್ನು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದೇ ದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

1.5L ಹೈಪರಿಯನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ನ ಶಕ್ತಿ: ಈ ಮೈಲೇಜ್ ದಾಖಲೆಯ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ನಾಯಕ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾದ 1.5L ಹೈಪರಿಯನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್. ಟಾಟಾದ ಹೊಸ ಹೈಪರಿಯನ್ ಎಂಜಿನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಈ ದಾಖಲೆಯ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಚಾಲಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸುಗಮ ಚಾಲನೆ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್​ ಕಂಬುಷನ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​, ಟಾರ್ಕ್-ರೀಚ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಕಡಿಮೆ-ಪ್ರಿಕ್ಷನ್​ನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್​ ಮತ್ತು ಎಫಿಶಿಯಂಟ್​ ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಡೆಲಿವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು 12 ಗಂಟೆಗಳ ನಿರಂತರ ಚಾಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಯಾಸವಿಲ್ಲದೇ ಎಂಜಿನ್ ಗರಿಷ್ಠ ದಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಬೌಂಡರಿ-ಪುಶಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್‌ನ ಸಿಪಿಒ ಮೋಹನ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಪ್ರಕಾರ, ‘ಸಿಯೆರಾದ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್‌ಗಳ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತೆ ಹೈಪರಿಯನ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ದಾಖಲೆಯು ಆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮೈಲೇಜ್ ಸಹ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಿಯೆರಾದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮೈಲೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​: ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ NATRAX ಪ್ರೂವಿಂಗ್​ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಯೆರಾ ಗಂಟೆಗೆ 222 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಸಾಧನೆಯು ಇದುವರೆಗಿನ ವೇಗದ ಸಿಯೆರಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಅದರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ವೇಗದ SUV ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಟಾಟಾ ಮೈಲೇಜ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಟಾಟಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರುಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು 190 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೈಪರಿಯನ್ 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್: ಹೈಪರಿಯನ್ 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾದ ಅಡ್ವೆಂಚರ್+, ಅಕ್ಮ್ಯಾಪ್ಲಿಶ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಮ್ಯಾಪ್ಲಿಶ್ಡ್+ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್‌ನ ಬೆಲೆ ₹17.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಿಯೆರಾ ಬೆಲೆ ₹11.49 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ: ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹11.49 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಯೆರಾ SUV ಗಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಡೆಲಿವರಿಗಳು 2026 ಜನವರಿ 15ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ.

