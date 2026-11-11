ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಸತತ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಬೈಕರ್ಗಳ ಜಾತ್ರೆ! ₹12 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಗೆಲ್ಲುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ!!
India Bike Week-2026: ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಉತ್ಸವ 'ಇಂಡಿಯಾ ಬೈಕ್-ವೀಕ್'ನ 13ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸ ಬೈಕ್ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ, ರೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು, ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
Published : November 11, 2026 at 9:44 AM IST
India Bike Week 2026: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಯಾತ್ರಿಕರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ 'ಇಂಡಿಯಾ ಬೈಕ್ ವೀಕ್ 2026' (IBW) ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೈಕ್ ಹಬ್ಬವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ಮತ್ತು 5 ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸುಂದರ ಗಿರಿಧಾಮ ಪಂಚಗನಿಯಲ್ಲಿ (Panchgani) ನಡೆಯಲಿದೆ. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಉತ್ಸವವು ಸತತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಪಂಚಗನಿಯ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳ ನಡುವೆ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬೈಕ್ ಸವಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ.
ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ಬೈಕ್ ವೀಕ್ನ 13ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ. ಆಯೋಜಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಪಂಚಗನಿ ಪಟ್ಟಣವನ್ನೇ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ 'ಟೌನ್ ಟೇಕ್ಓವರ್' (Town Takeover) ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಗರದಾದ್ಯಂತ ರೈಡ್-ಔಟ್ಗಳು, ಕ್ಯಾಂಪ್ಸೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರೇಸಿಂಗ್ ರೋಮಾಂಚನ ಮತ್ತು ₹12 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ: ಈ ಬಾರಿಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರರ ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಲ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ (Hill climbs), ಫ್ಲ್ಯಾಟ್-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೇಸಿಂಗ್, ಡರ್ಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಂಟ್ ಶೋಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರಲಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎಫ್ಎಂಎಸ್ಸಿಐ (FMSCI) ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಅಧಿಕೃತ ರೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸವಾರರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹12 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಗೆಲ್ಲುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವಿದೆ.
ಹೊಸ ಬೈಕ್ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು 'ಇಟಾಲ್ಜೆಟ್' ಎಂಟ್ರಿ: ಹೊಸ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಅನಾವರಣಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬೈಕ್ ವೀಕ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ಖ್ಯಾತ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಇಟಾಲ್ಜೆಟ್' (Italjet) ಮೋಟೋಹೌಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹೈ-ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಾದ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ಸ್ಟರ್ 300, ಡ್ರ್ಯಾಗ್ಸ್ಟರ್ 459 ಮತ್ತು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ಸ್ಟರ್ 700 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ರೈಡಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ರೈಡ್ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ 'ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಜೋನ್'ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಲೈವ್ ಶೋ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಜಾತ್ರೆ: ಬೈಕ್ಗಳ ಅಬ್ಬರದ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೃಹತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳು, ಲೈವ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್, ಬೋನ್ಫೈರ್ (Bonfire) ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬೈಕ್ ವಿನ್ಯಾಸಕಾರರಿಗಾಗಿ 'ಬೈಕ್ ಬಿಲ್ಡ್-ಆಫ್' (Bike Build-Off), 'ಮಿಸ್ಫಿಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್' ಮತ್ತು 'ಮ್ಯಾಡ್ ಬೈಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ'ಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಹಸ ಯಾತ್ರಿಕರು ತಮ್ಮ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಪ್ರವಾಸದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು 'ದಿ ಬಿಗ್ ಟ್ರಿಪ್' (The Big Trip) ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಪಂಚಗನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಇಂಡಿಯಾ ಬೈಕ್ ವೀಕ್ 2026 ಕೇವಲ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಉತ್ಸವವಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ ಸಾಹಸ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಹಾಸಂಗಮವಾಗಲಿದೆ. ದೇಶದ ಬೈಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೊಸ ವೇಗ ನೀಡಲಿರುವ ಈ ಹಬ್ಬವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಪ್ರೇಮಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.
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