180-ಡಿಗ್ರಿ ರೋಟೆಡ್ ಚಿನ್ ಬಾರ್: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೇಂಜ್ನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಸ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಎಸ್ಎಂಕೆ!
India Bike Week: ಇಂಡಿಯನ್ ಬೈಕ್ ವೀಕ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಂಕೆ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವುಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : December 22, 2025 at 8:53 AM IST
India Bike Week: ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುವ SMK ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಸ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಪಂಚಗಣಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಂಡಿಯಾ ಬೈಕ್ ವೀಕ್ 2025ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೇಂಜ್ನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೈಡಿಂಗ್ ಗೇರ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಈ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ SMK ಸಿಗ್ನಸ್ ಫ್ಲಿಪ್-ಬ್ಯಾಕ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸವಾರರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಸಿಗ್ನಸ್ ಫ್ಲಿಪ್-ಬ್ಯಾಕ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ 180-ಡಿಗ್ರಿ ರೋಟೆಡ್ ಆಗುವ ಚಿನ್ ಬಾರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಫುಲ್-ಫೇಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್-ಬೈಕ್ ಮೋಡ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಪ್ರೈಟ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೀನಿಂಗ್ನಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ರೈಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
P/J ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜು: ಇದು P/J ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎನರ್ಜಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ (EIRT) ಶೆಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಲ್ಟಿ-ಡೆನ್ಸಿಟಿಯ EPS ಲೈನರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪಿನ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವಿಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ವಿಸರ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸನ್ ವಿಸರ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಮತ್ತು XS ನಿಂದ XXXL ವರೆಗಿನ ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿಡ್ ಕಲರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಶೆಲ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹17,000 ಮತ್ತು ₹20,000 ರ ನಡುವೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅರೆಸ್ ಮತ್ತು ನೋವಾ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳು: SMK ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಅರೆಸ್ ಮತ್ತು ನೋವಾ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅರೆಸ್ ಡಿಟ್ಯಾಚೇಬಲ್ ಸನ್ಪೀಕ್ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಸನ್ವೈಸರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಡ್ಯುಯಲ್-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನೋವಾದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದವರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ವಿಜನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಎರಡೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರೆಸ್ನ ಬೆಲೆ ರೂ. 6,350 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ್ರೆ, ನೋವಾದ ಬೆಲೆ ರೂ. 3,900 ರಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಡೆಲ್ಟಾ ಡೆಮಿ-ಜೆಟ್ ಸೀರಿಸ್: ಡೆಲ್ಟಾ ಸೀರಿಸ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಡೆಮಿ-ಜೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಸಿಟಿ ಮಾಡೆಲ್ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾದ EIRT ಶೆಲ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವೈಸರ್, ಕ್ವಿಕ್-ರಿಲೀಸ್ ಬಕಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಯ್ಸ್ಚರ್-ವಿಕಿಂಗ್ ಒಳಾಂಗಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಐದು ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು XS ನಿಂದ XXL ವರೆಗಿನ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್/ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಡೆಲ್ಟಾ ಟೂರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಲಾಂಗ್-ಡ್ರೈವ್ ಸವಾರರಿಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಎಕ್ಸಟರ್ನಲ್ ವೈಸರ್ಗಳು, ಕಾಂಟೌರ್ಡ್ ಚೀಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪಾಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಐದು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ S ನಿಂದ XXL ವರೆಗಿನ ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳು ₹3,299 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಶೆಲ್ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಹೊಸ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಾಕೆಟ್ಗಳು: SMK ಅಗ್ನರ್ ಸೈಬೋರ್ಗ್, ಟೈಫೂನ್ ರೈವಲ್, ಗುಲ್ವಿಂಗ್ ಸೋನಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಯ್ದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, 600D ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್, ಮೆಶ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಮೂವೆಬಲ್ ವಾಟರ್ಪ್ರೂಫ್ ಲೈನರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಮ್ಮರ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಾದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ರಶ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ CE ಲೆವೆಲ್ A ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಜಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಜಾಕೆಟ್ ಸಹ ಇದೆ. ಇದು ವಾಟರ್ಪ್ರೂಫ್/ಥರ್ಮಲ್ ಲೈನರ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಫಲಕಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಥೆನೋವಾ ಜಾಕೆಟ್ ಇದೆ. ಇದು ವಾಟರ್ಪ್ರೂಫ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಮಲ್ ಲೈನರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಜಾಕೆಟ್ಗಳು S ನಿಂದ 4XL ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
