ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ: ಲಿಥಿಯಂ - ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ, 'ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಸ್' ರಫ್ತು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ನಿಷೇಧ!
Lithium-Ion Battery Waste Export Ban: ದೇಶೀಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮರುಬಳಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ರಫ್ತನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.
Published : November 11, 2026 at 2:23 PM IST
Lithium-Ion Battery Waste Export Ban: ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ (Critical Minerals) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸೆಲ್ಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಿಥಿಯಂ - ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ 'ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಸ್' (Black Mass) ರಫ್ತನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (DGFT) ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ರಫ್ತು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ITC (HS) ಕೋಡ್ 85491400 ಅಡಿ ಬರುವ ಲಿಥಿಯಂ - ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಸ್ ರಫ್ತು ನೀತಿಯನ್ನು 'ಮುಕ್ತ' (Free) ವರ್ಗದಿಂದ 'ನಿಷೇಧಿತ' (Prohibited) ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೇಶೀಯ ಮರುಬಳಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮರುಬಳಕೆ (Recycling) ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಲಿಥಿಯಂ, ನಿಕ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ನಂತಹ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಖನಿಜಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ನಿಷೇಧದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ (2026-27 ರಿಂದ 2030-31 ರವರೆಗೆ) ₹2,814 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ 'ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಬಂಡವಾಳ ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆ'ಗೆ (Capex Support Scheme) ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತ್ತು.
ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು..
- ನಾಲ್ಕು ಬೃಹತ್ ಘಟಕಗಳು: ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅರ್ಹ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಶೇ. 30 ರಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 30 ಕೆಟಿ (kt) ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎರಡು ಲಿಥಿಯಂ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ 50 ಕೆಟಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎರಡು ನಿಕ್ಕಲ್ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.
- ಗರಿಷ್ಠ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು: ಪ್ರತಿ ಲಿಥಿಯಂ ಘಟಕದ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹500 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಘಟಕದ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹900 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಆಮದು ಅವಲಂಬನೆ ಇಳಿಕೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತವು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಯನ್ನು (Value Addition) ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ರಫ್ತು ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ₹2,814 ಕೋಟಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ (EV) ಹಾಗೂ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲಿದೆ. ದೇಶದ ಅಮೂಲ್ಯ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಖನಿಜ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಲಿದೆ.
ಓದಿ: ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗೂಗಲ್ ನೇರ ಸವಾಲು: ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 8ನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಹೊಸ 'ಟಿಪಿಯು' ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ಅನಾವರಣ!