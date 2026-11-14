ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟ!
India Auto Sales Record October: ಭಾರತದ ವಾಹನೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 5ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ.
Published : November 14, 2026 at 12:04 PM IST
India Auto Sales Record October: ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿರುವ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಕರ ಸಂಘ (SIAM) ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಎಸ್ಯುವಿಗಳನ್ನು (SUV) ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳ (Passenger Vehicles) ಮಾರಾಟವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳ (PV) ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ. 12.4ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ:
- ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 4,61,614 ಯೂನಿಟ್ಗಳಷ್ಟಿದ್ದ ದೇಶೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟವು ಈ ಬಾರಿಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 12.4ರಷ್ಟು ಎರಡಂಕಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5,19,060 ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
- ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ವಾಹನಗಳು (SUV/MPV) ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಶೇ. 11.4ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ 3,01,141 ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟವು ಶೇ. 11.8ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ 1,30,305 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ದ್ವಿಚಕ್ರ ಮತ್ತು ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಗತಿ
- ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು (Two-Wheelers): ಒಟ್ಟಾರೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟವು ಶೇ. 16.1ರಷ್ಟು ಜಿಗಿದು 25,77,810 ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಪಾಲು ದೊಡ್ಡದಿದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇ. 31.6ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 10,96,756 ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಮಾರಾಟವು ಶೇ. 6.6ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ 14,23,118 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಮೊಪೆಡ್ಗಳ ಮಾರಾಟವು ಶೇ. 13ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
- ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು (Three-Wheelers): ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟವು ಶೇ. 25.7ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 1,03,349 ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳು (ಶೇ. 26.9 ಏರಿಕೆ) ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನಗಳು (ಶೇ. 27.4 ಏರಿಕೆ) ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಇದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇ-ರಿಕ್ಷಾ ಮಾರಾಟವು ಶೇ. 22.3ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಇ-ಕಾರ್ಟ್ ಮಾರಾಟವು ಶೇ. 17.8ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅವಧಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಧನೆ (7 ತಿಂಗಳ ವರದಿ): ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಏಳು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ (ಏಪ್ರಿಲ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್) ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟವು ಶೇ. 17.4ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,46,64,622 ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟವು ಶೇ. 26.2ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 6,05,211 ಯೂನಿಟ್ಗಳಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯವರೆಗಿನ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟವು ಶೇ. 25.5ರಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ 30,82,634 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತಿನಲ್ಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಜಿಗಿತ: ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ವಾಹನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳು, ತ್ರಿಚಕ್ರ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಡ್ರಿಸೈಕಲ್ಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ವಾಹನ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಶೇ. 28.6ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 36,18,753 ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ (ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಶೀಯ ಮಾರಾಟ ಶೇ. 15.7 ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 31,26,325 ಯೂನಿಟ್ಗಳಷ್ಟಿದೆ).
ವಿಭಾಗವಾರು ಉತ್ಪಾದನೆ: ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಶೇ. 26.3ರಷ್ಟು (5,09,910 ಯೂನಿಟ್), ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಶೇ. 28.9ರಷ್ಟು (29,48,471 ಯೂನಿಟ್) ಮತ್ತು ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಶೇ. 31.3ರಷ್ಟು (1,58,416 ಯೂನಿಟ್) ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ವಿದೇಶಿ ರಫ್ತು (Exports): ಒಟ್ಟಾರೆ ವಾಹನ ರಫ್ತು ಶೇ. 26.1ರಷ್ಟು ಎರಡಂಕಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು 6,82,299 ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ರಫ್ತು ಶೇ. 26.5ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 5,43,972 ಯೂನಿಟ್ಗಳಷ್ಟಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ರಫ್ತು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇ. 80.4ರಷ್ಟು (85,292 ಯೂನಿಟ್) ಜಿಗಿದು ಬಹುತೇಕ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ರಫ್ತು ಶೇ. 20.1, ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳ ರಫ್ತು ಶೇ. 21.8 (83,716 ಯೂನಿಟ್) ಹಾಗೂ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ರಫ್ತು ಶೇ. 26.7ರಷ್ಟು (53,039 ಯೂನಿಟ್) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಸಿಯಾಮ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ಏನಂದರು?: ಈ ದಾಖಲೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಸಿಯಾಮ್ (SIAM) ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಶ್ ಮೆನನ್, "ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮವು ಅತ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೇಡಿಕೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ (Credit availability) ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಡಿಕೆಯು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಲ ನೀಡಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಮೈಲಿಯ ಸಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ವೇಗದ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣವು ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮುನ್ನೋಟ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ವಾಹನ ಮಾರಾಟದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಖರೀದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಲಿಷ್ಠ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಿತ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯು ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲೂ ವಾಹನೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹುರುಪು ನೀಡಲಿದೆ.
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