ಭಾರತದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಫುಲ್ ಫಾಸ್ಟ್!: ಶೇ.13.3ರಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾರಾಟ!
Automobile Sales Data: FY26 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯವು 13.3% ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ಮಾರಾಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : April 8, 2026 at 9:51 AM IST
Automobile Sales Data: ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಡೀಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ (FADA) 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಹನಗಳ ರಿಟೇಲ್ ಮಾರಾಟ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಒಟ್ಟು ರಿಟೇಲ್ ಮಾರಾಟವು 29,671,064 ಯುನಿಟ್ಗಳಷ್ಟಾಗಿವೆ.
2025ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ 26,187,255 ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಶೇಕಡಾ 13.30 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಆರು ವಾಹನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಹೊಸ ವಾರ್ಷಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿವೆ ಎಂದು FADA ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎಸ್. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನ ಮಾರಾಟ: ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನ (PV) ಮಾರಾಟವು 4,705,056 ಯುನಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದು 2025ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ 4,163,927 ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 13 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಸಾರಿಯಂತೆಯೇ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಾರಾಟ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 2026ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 21,420,386 ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 18,889,595 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು.
ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರಾಟ: ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 12 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 1,363,412 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರಿಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗವು ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಾರಾಟವನ್ನು (655,953 ಯುನಿಟ್ಗಳು) ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರೂ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ವಿಭಾಗವು ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು (ಶೇಕಡಾ 61 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ಕಂಡಿದೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ಮಾರಾಟ: 2026ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಿಟೇಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟವು ಶೇಕಡಾ 19 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, 1,050,077 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ಮಾರಾಟವು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 12ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,060,906 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ವಾಹನ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಏಕೈಕ ವಿಭಾಗ ಎಂದರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಲಕರಣೆಗಳು. ಈ ವರ್ಗದ ಮಾರಾಟವು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 12 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 71,227 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ 80,668 ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಮಾರ್ಚ್ 2026 ತಿಂಗಳು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವಾಹನ ವಿತರಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು. ಒಟ್ಟು ರಿಟೇಲ್ ವಾಹನ ಮಾರಾಟವು 2,692,449 ಯುನಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ 2,149,116 ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 25.28 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟವು ಶೇಕಡಾ 21.48 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 440,144 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ರಿಟೇಲ್ ಮಾರಾಟವು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 29 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು, 1,951,006 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವು ಒಟ್ಟು 109,777 ಯುನಿಟ್ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಶೇಕಡಾ 10.52 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ವಿಭಾಗಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 11% (82,080 ಯುನಿಟ್ಗಳು) ಮತ್ತು 15% (102,536 ಯುನಿಟ್ಗಳು) ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2026ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಲಕರಣೆಗಳ ರಿಟೇಲ್ ಮಾರಾಟವು 6,906 ಯುನಿಟ್ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕುಸಿತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
