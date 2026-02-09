ETV Bharat / technology

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮಿಷನ್: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

National Quantum Mission: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ₹6,000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ 1,000 ಕ್ವಿಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು 2,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾಲವನ್ನು ದೇಶ ನಿರ್ಮಿಸಲಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ (Photo Credit: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 9, 2026 at 10:55 AM IST

3 Min Read
National Quantum Mission: ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವೇ ದೇಶಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಭವಿಷ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಈಗ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಡಾ.ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಭಾನುವಾರ, "ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮಿಷನ್"ನೊಂದಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಗಣ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಭಾರತ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ "ಅಮರಾವತಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಣಿವೆ"ಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುತ್ತಾ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಅದು ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿರಲಿ, ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಧಾನಗಳಾಗಿರಲಿ ಭಾರತ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ತನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

₹6,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮೆಗಾ ಯೋಜನೆ: ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಸುಮಾರು ₹6,000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. 17 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 43 ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಯೋಜನೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಇದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

  • ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್: ಅತಿ ವೇಗದ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.
  • ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸಂವಹನ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
  • ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ: ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಸಂವೇದಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು.
  • ಕ್ವಾಂಟಮ್ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳು: ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು.

1,000 ಕ್ವಿಟ್‌ಗಳ ಗುರಿ: ಭಾರತ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬಹಳ ವಿಶಾಲ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಡಾ.ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 1,000 ಭೌತಿಕ ಕ್ವಿಟ್‌ಗಳ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ನೆಲದಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸಂವಹನ ಜಾಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು.

ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯೆಂದರೆ 2,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ "ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕೀ ಡಿಸ್ಟ್ರೂಬುಷನ್​" (QKD) ಮಾರ್ಗ. ಇದು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ದೀರ್ಘ ದೂರ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ವಾಂಟಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೋಗಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಭಾರತದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಹಕಾರಿ ಫೆಡರಲಿಸಂ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ನ ಶಕ್ತಿ: ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್.ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಮತ್ತು ಐಟಿ ಸಚಿವ ನಾರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಹಿಂದಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಡಾ.ಸಿಂಗ್, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ "ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್" ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಸಮನ್ವಯವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಗರ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಯೋಜನೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಈ ಯೋಜನೆಯು 2006ರಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಮರಾವತಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ವ್ಯಾಲಿ: ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೂದ್ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. 'ಅಮರಾವತಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ವ್ಯಾಲಿ'ಯ ಗುರಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾರತವನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು. ಈ ವ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ Sarvam AI! ಚಾಟ್​ಜಿಪಿಟಿ, ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ​ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಪನಿ

