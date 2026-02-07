ETV Bharat / technology

ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ: ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ AI ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

India AI Impact Summit: ಭಾರತದ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಜಾಗತಿಕ AI ಪರಿಣತಿಯ ಬಳಕೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ AI ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ! (Photo Credit: IANS Photo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 7, 2026 at 8:09 AM IST

India AI Impact Summit: ಒಡಿಶಾದ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಾನ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಭಾರತ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜನರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ AI ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ತಿಂಗಳು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಇಂಡಿಯಾ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯು AI ಅನ್ನು ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಾಧನವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮುಂಬರುವ ಭಾರತ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ದೇಶಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.

ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಸಮಾಜದ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಲು AI ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಆಡಳಿತ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ AI ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. AI ಅನ್ನು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅವಕಾಶವೆಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್‌ಗಳು, ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯಂತಹ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಫೆಬ್ರವರಿ 19-20 ರಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಇಂಡಿಯಾ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2026 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೊದಲ ಜಾಗತಿಕ AI ಶೃಂಗಸಭೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಫೆಬ್ರವರಿ 19-20, 2026 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯ ಭಾರತ್ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ರಿಂದ 20 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 16-20 ರಿಂದ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರದರ್ಶನವು 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು AI ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 18 ರಂದು IIIT-ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ AI ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

‘AI and its Impact’: ಈ ತಿಂಗಳು 'ಭಾರತ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2026'ರ ಭಾಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ 'AI ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ' (AI and its Impact) ಕುರಿತ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮುದಾಯದಿಂದ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

AI ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಹತ್ತಿರ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವು ಸಂಶೋಧನೆ, ನೀತಿ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸದ ನಡುವೆ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಐಟಿ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 18 ರಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಭಾರತ್ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಇದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 30 ಆಯ್ದ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳು, ಇಂಡಿಯಾ ಫೋರಂ ಶೋಕೇಸ್‌ನಿಂದ 15 ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಅಡಿ 15 ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

