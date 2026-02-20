ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಜೊತೆ ಜಿಯೋಸ್ಟಾರ್ ಪಾಟ್ನರ್ಶಿಪ್: ಈಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ
Jiohotstar Partners With Chatgpt: ಇಂಡಿಯಾ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಅವರ ಓಪನ್ಎಐ ಜೊತೆ ತನ್ನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
Published : February 20, 2026 at 3:02 PM IST
Jiohotstar Partners With Chatgpt: ಇಂಡಿಯಾ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಅವರ ಓಪನ್ಎಐ ಜೊತೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ-ಚಾಲಿತ ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಹಾಯಕವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
AI ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ತಯಾರಕ ಓಪನ್ಎಐನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಬಹುಭಾಷಾ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಸಾಧನವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭಾಷಾ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೀವರ್ಡ್ ಸರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಂದರ್ಭೋಚಿತ, ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಶಿಫಾರಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ: ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಮನವು ಓಪನ್ಎಐ API ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ - ಚಾಲಿತ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ ಬಹುಭಾಷಾ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಸಾಧನವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್-ಪೀಳಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪೀಚ್ ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಚ್ API ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಾಯ್ಸ್ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಓಪನ್ಎಐ "Multilingual Cognitive Search" ಎಂದು ಕರೆಯುವುದನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಪ್ರಕಾರದ ಆದ್ಯತೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಗ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಸಾಧನವು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಕೀವರ್ಡ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಬದಲಿಗೆ, ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ನಿಂದ ಸಂಬಂಧಿತ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ತರಲು AI ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಲೇಯರ್ಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ChatGPT-ಪವರ್ಡ್ ಸಹಾಯಕವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಇರಬಹುದಾದ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಊಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೇಡಿಕೆಯ ವಿಷಯದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಏಕೀಕರಣವು ಲೈವ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬಳಕೆದಾರರು ಲೈವ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣಗಳು, ಆಟಗಾರರ ಹೈಲೆಟ್ಸ್, ಸ್ಕೋರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಹುದು.
