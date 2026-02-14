ಭಾರತ ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆ 2026: ಫೆ.16ರಿಂದ ಶುರುವಾಗುವ ಶೃಂಗದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ್ ಪಿಚ್ಚೈ, ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಸೇರಿ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯರು ಭಾಗಿ
ಈ ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆ ಫೆ. 16ರಿಂದ 20ರವರೆಗೆ ನವದೆಹಲಿಯ ಭರತ್ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
Published : February 14, 2026 at 6:13 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ)ನ ಮೊದಲ ಶೃಂಗಸಭೆ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಭಾರತ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆ 2026 ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಎಐ ನಾವೀನ್ಯಕಾರರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲಿದೆ.
ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಐ ನೀತಿ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಉದ್ಯಮ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಾದ, ಜೊತೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆ ಫೆ. 16ರಿಂದ 20ರವರೆಗೆ ನವದೆಹಲಿಯ ಭಾರತ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ: ಇಂಡಿಯಾ ಎಐ ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದ್ಯತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಎಐ ಜಾಗತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ, ಕೃಷಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಹಣಕಾಸು, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಂತಹ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಎಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಲವರ್ಧನೆ, ಎಐ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಗೊಳಿಸುವಿಕೆ , ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ?: ಭಾರತ ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದ ಅನೇಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಗೂಗಲ್ ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್ ಪಿಚ್ಚೈ, ಓಪನ್ ಎಐನ ಸ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಟ್ಮನ್, ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಿಇಒ ಜೆನ್ಸೆನ್ ಹೌಂಗ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಮಿತ್, ಅಡೊಬ್ ಸಿಇಒ ಶಾಂತನು ನಾರಾಯಣನ್, ಆಕ್ಸೆಂಚರ್ ಸಿಇಒ ಜೂಲಿಯಾ ಸ್ವೀಟ್, ಕ್ವಾಲ್ಕೊಮ್ ಸಿಇಒ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನೊ ಅಮೊನ್, ಪೊಲೊ ಅಲ್ಟೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಇಒ ನಿಕೇಶ್ ಅರೋರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರಮುಖರು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಎಐ ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಅಂಥ್ರೊಫಿಕ್ ಸಿಇಒ ಡರಿಯೊ ಅಮೊಡೈ, ಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ ಎಐ ಸಿಇಒ ಅರ್ಧರ್ ಮೆನ್ಶಚ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಡೀಪ್ಮೈಡ್ ಸಿಇಒ ಡೆಮಿಸ್ ಹಸ್ಸಬಿಸ್ ಕೂಡ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮೆಟಾ ಮುಖ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಎಐಐ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಯಾನ್ ಲೆಕುನ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಐನ ಗಾಡ್ಫಾದರ್ಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಯೋಶುವಾ ಬೆಂಗಿಯೊ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಿಂದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ, ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಟರಾಜನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಂದನ್ ನಿಲೇಕಣಿ, ಭಾರ್ತಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುನಿಲ್ ಭಾರ್ತಿ ಮಿತ್ತಲ್, ಟಿಸಿಎಸ್ ಸಿಇಒ ಕೆ. ಕೃತಿವಾಸನ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಿಇಒ ಸಲೀಲ್ ಪರೇಖ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೋಶ್ನಿ ನಾಡರ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
