ETV Bharat / technology

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ AI ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣ: ಏನಿದು B1 AI ಸೂಪರ್‌ಪಾರ್ಕ್!

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ AI ನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು Bharat1.AI ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

India AI Impact Summit 2026: Bharat1.AI Unveils Plans For Country's First AI City In Bengaluru
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ AI ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣ (Image Credit: YouTube/ Umakant Soni)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 17, 2026 at 6:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ -AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2026ರ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆಯೊಂದು ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಭಾರತೀಯ AI ಕಂಪನಿ Bharat1.AI ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ AI ನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ B1 AI ಸೂಪರ್‌ಪಾರ್ಕ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದು AI ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನೈಜ ಪ್ರಪಂಚದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

B1 AI ಸೂಪರ್‌ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು 500,000 ಚದರ ಅಡಿ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 10,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು AI ಸಂಶೋಧಕರು, ನಾವೀನ್ಯಕಾರರು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ ಅಪ್‌ಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ: 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್​ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಸುಲಭವಾದ AI ಮಾದರಿ ತರಬೇತಿ, ಉತ್ತಮ-ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್‌ಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಪ್ರಮುಖ AI ಕ್ಲೌಡ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ 400 Gbps ವರೆಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಉಪ-ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಟೆನ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್​ ಎಐ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ನಾವಿನ್ಯತೆಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದೆ.

B1 AI ಸೂಪರ್‌ಪಾರ್ಕ್: ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?: AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಮೌಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ನಗರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಾಯತ್ತ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ AIನ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿಘಟಿತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೇಟಾದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು Bharat1.AIನ ವಾದವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿ ರಚನಾತ್ಮಕ, ಉತ್ತಮ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ಡೇಟಾ ಆಧಾರಿತವಾದ ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.

ಸೂಪರ್‌ಪಾರ್ಕ್‌ನ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಗುಪ್ತಚರ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲ್ಟಿಮೋಡಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮುಕ್ತ ನಗರ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ಏಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೊದಲು ದೃಢವಾದ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಪದರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

B1 AI ಸೂಪರ್‌ಪಾರ್ಕ್: ಸಂಶೋಧನಾ ಪಾಲುದಾರರು ಯಾರು?: B1 AI ಸೂಪರ್‌ಪಾರ್ಕ್ ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಕ ಪಾಲುದಾರರನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐರಾವತ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ (IIT ಕಾನ್ಪುರ), IIScಯ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು AI ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ (SPARC), ವಾಧ್ವಾನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ AI ಮತ್ತು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ (IIT ಕಾನ್ಪುರ), BITS ಪಿಲಾನಿ, iSPIRT ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು IIT ರೋಪರ್ ಸೇರಿವೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

ಎಐ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ ಗ್ಲಾಸ್ 'ಸರ್ವಂ ಕಜೆ'​ ಧರಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಪನಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಕನ್ನಡಕದ ವಿಶೇಷತೆ ಗೊತ್ತೇ?

ವಿಚಾರ, ಆವಿಷ್ಕಾರ, ಉದ್ದೇಶಗಳ ಪ್ರಬಲ ಸಂಗಮ ಇಂಡಿಯಾ ಎಐ ಇಂಪಾಕ್ಟ್​​ ಶೃಂಗಸಭೆ; ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

TAGGED:

B1 AI SUPERPARK
AI CITY BENGALURU
INDIA AI IMPACT SUMMIT 2026
AI SUPERPARK IN INDIA
FIRST AI CITY IN BENGALURU

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.