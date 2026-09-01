ಮೊಬೈಲ್ ಐಎಂಇಐ ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಬೇಡ: 3 ವರ್ಷ ಜೈಲು, 50 ಲಕ್ಷ ದಂಡದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಡಾಟ್!
DoT Warns IMEI Tampering: ಮೊಬೈಲ್ ಐಎಂಇಐ ನಂಬರ್ ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ 3 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಮತ್ತು 50 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ಎಂದು ಡಿಒಟಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : September 1, 2026 at 9:25 AM IST
DoT Warns IMEI Tampering: ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ (IMEI) ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುವವರಿಗೆ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ (DoT) ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಐಎಂಇಐ ನಂಬರ್ ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಅನಧಿಕೃತ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಲಾದ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ, 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ದಂಡ ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನೂ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳ ವೇಗದ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ನಡುವೆ ಈ ಸಲಹೆ ಬಂದಿದೆ. ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳ ದುರುಪಯೋಗವು ನಾಗರಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಕಾಂ ಜಾಲಗಳ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ? ಐಎಂಇಐ ನಂಬರ್ ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಕಾಯ್ದೆ 2023 ಮತ್ತು ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.
- ಸೆಕ್ಷನ್ 42(3)(c): ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಸೆಕ್ಷನ್ 42(3)(e): ವಂಚನೆ, ಮೋಸ ಅಥವಾ ಸೋಗು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಚಂದಾದಾರರ ಗುರುತಿನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ (SIM) ಅಥವಾ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಸೆಕ್ಷನ್ 42(7): ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಅಪರಾಧಗಳು ಅರಿವಿಗೆ ಬರುವ (Cognizable) ಮತ್ತು ಜಾಮೀನು ರಹಿತ (Non-bailable) ಆಗಿವೆ.
- ಸೆಕ್ಷನ್ 42(6): ಅಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಹ ಅದೇ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
- ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾಡಿದ ಐಎಂಇಐ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೋಡೆಮ್, ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ಸಿಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಜೋಡಿಸುವುದು ಬೇಡ.
- ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು, ವಂಚನೆ, ಮೋಸ ಅಥವಾ ಸೋಗು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಬೇಡ.
- ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಇತರರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು, ಸಾಲ ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.
- ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಪಡೆದು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಸಿದರೆ ಮೂಲ ಚಂದಾದಾರರು ಕಾನೂನು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕಾಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ (CLI) ಅಥವಾ ಇತರೆ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಇತರೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಬೇಡ.
ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗಳ ಐಎಂಇಐ ವಿವರಗಳನ್ನು, ಅದರ ಬ್ರಾಂಡ್, ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಕರ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಐಎಂಇಐ ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಿವರ
|ವಿವರ
|ಮಾಹಿತಿ
|ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದವರು
|ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ (DoT)
|ಅಪರಾಧ
|ಐಎಂಇಐ ನಂಬರ್ ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್, ಅನಧಿಕೃತ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಬಳಕೆ
|ಕಾಯ್ದೆ
|ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಕಾಯ್ದೆ 2023
|ಸೆಕ್ಷನ್ 42(3)(c)
|ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ನಿಷೇಧ
|ಸೆಕ್ಷನ್ 42(3)(e)
|ವಂಚನೆಯಿಂದ ಸಿಮ್ ಪಡೆಯುವುದು ನಿಷೇಧ
|ಶಿಕ್ಷೆ
|3 ವರ್ಷ ಜೈಲು, 50 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ಅಥವಾ ಎರಡೂ
|ಸ್ವರೂಪ
|ಅರಿವಿಗೆ ಬರುವ ಮತ್ತು ಜಾಮೀನು ರಹಿತ (42/7)
|ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ
|ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರಿಗೂ ಅದೇ ಶಿಕ್ಷೆ (42/6)
|ಏನು ಮಾಡಬಾರದು
|ಸಿಮ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಐಎಂಇಐ ಸಾಧನ, ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸಿಮ್, ಸಿಮ್ ವರ್ಗಾವಣೆ, CLI ಬದಲಾವಣೆ
|ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ
|ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಐಎಂಇಐ, ಬ್ರಾಂಡ್, ಮಾಡೆಲ್ ಪರಿಶೀಲನೆ
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