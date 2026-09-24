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3 ವರ್ಷ ಜೈಲು, 50 ಲಕ್ಷ ದಂಡ, ನಾನ್-ಬೇಲಬಲ್ ಕೇಸ್; IMEI ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡಿದ್ರೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ!

Sanchar Saathi Verification: ಮೊಬೈಲ್‌ನ IMEI ನಂಬರ್ ತಿದ್ದಿದರೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ 3 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಜೈಲು ಮತ್ತು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

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IMEI ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡಿದ್ರೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 24, 2026 at 7:53 AM IST

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Sanchar Saathi Verification: ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನ ಯುನಿಕ್ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಾದ IMEI (International Mobile Equipment Identity) ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತೆಗೆಯುವುದು, ಡಿಲಿಟ್​ ಮಾಡುವುದು, ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತಿದ್ದುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್‌ಶೀಟ್ ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

IMEI ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡಿದ್ರೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ: ಇಂತಹ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ತಯಾರಿಸುವುದು, ಸಾಗಿಸುವುದು, ಹೊಂದಿರುವುದು ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಕೂಡ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ (Sanchar Saathi) ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.

ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ IMEI ಪರಿಶೀಲನೆ: ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಧನದ IMEI ವಿವರಗಳನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ತಯಾರಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಧನದ ಅಸಲಿತನ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. IMEI ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ, 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ದಂಡ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ವಿಧಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳು ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 42(7) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಗ್ನಿಜಬಲ್ ಮತ್ತು ನಾನ್-ಬೇಲಬಲ್ ಆಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೂ ಶಿಕ್ಷೆ: ಇದಲ್ಲದೆ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು, ವಂಚನೆ, ಮೋಸ ಅಥವಾ ಸೋಗಿನ ಮೂಲಕ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಇತರರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ (CLI) ಅಥವಾ ಇತರ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸಹ ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳಾಗಿವೆ.

ಮೊಬೈಲ್ ಕಳೆದುಹೋದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾಗರಿಕರು ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು IMEI ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ಬಲವಾದ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ಗಳು, ಪಿನ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. IMEI ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇತರೆ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕೃತ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಧನ ಕಳೆದುಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನವಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ದೂರಿನ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕಳೆದುಹೋದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್‌ನಿಂದ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.

TRAI ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮರು ನೀಡಲಾದ ಸಿಮ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡ ಮೊದಲ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ SMS ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಚಾರ ಸಾಥಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ OTP ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ತಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಕಾಯಬೇಕು. ಪೊಲೀಸ್ ವರದಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ID ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರ ಸಾಥಿ (CEIR) ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಯುನಿಕ್ Request ID ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವು ನಂತರ ಮರಳಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ, ಮೊದಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಿಮ್ಮ Request ID ಬಳಸಿ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅನ್‌ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

IMEI TAMPERING PUNISHMENT
SANCHAR SAATHI ಪೋರ್ಟಲ್
3 YEARS JAIL IMEI ACT
IMEI ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಜೈಲು
SANCHAR SAATHI VERIFICATION

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