ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಬಲ್ಲವು, ಹಾರಬಲ್ಲವು ನಮ್ಮ ವಿಮಾನಗಳು!; ಇದು ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಸಂಶೋಧಕರ ಸಾಧನೆ
IIT Madras Develops VTOL Technology: ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು ರನ್ವೇ ಇಲ್ಲದೇ ವಿಮಾನಗಳು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸಿಸ್ಟಮ್ವೊಂದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 31, 2025 at 8:08 AM IST
IIT Madras Develops VTOL Technology: ಐಐಟಿ (ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ) ಮದ್ರಾಸ್ನ ತಂಡವು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರಾಕೆಟ್ ಥ್ರಸ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಚುಯಲ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಇದರರ್ಥ ವಿಮಾನಗಳು ಈಗ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಂತೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬಹುದು.
ರನ್ವೇ ಇಲ್ಲದೇ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್: ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮದ್ರಾಸ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು ಲಂಬ ಟೇಕ್-ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ (ವಿಟಿಒಎಲ್) ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವರಹಿತ ವೈಮಾನಿಕ ವಾಹನಗಳು (ಯುಎವಿಗಳು) ಗಾಗಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರಾಕೆಟ್ ಥ್ರಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈನ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ.ಎ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಡಾ. ಜೋಯಲ್ ಜಾರ್ಜ್ ಮಂಥಾರ ಮತ್ತು ಆನಂದು ಭದ್ರನ್ ಅವರು ಸಹ - ಲೇಖಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಶೋಧಕರು ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೇಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ವರ್ಚುವಲ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ನೊಂದಿಗೆ ರಿಯಲ್ -ಟೈಂನ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರಾಕೆಟ್ ಥ್ರಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ವಿಮಾನಗಳ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ.ಎ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪರ್ವತಗಳು, ಕಾಡುಗಳು ಅಥವಾ ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಭೂಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರನ್ವೇಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಲಭ, ಅಗ್ಗ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಮಾನಗಳು ಈಗ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?: ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರಾಕೆಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಡ್ ಇಂಧನಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸ್ಮೂತ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಯುವುದು. ವಿಮಾನವು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕೇವಲ 1 ಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಇಳಿಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಂಡವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.
Compressed Air: ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ತಂಡದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಅದರ ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರಾಕೆಟ್ ಎಂಜಿನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಥವಾ ದುಬಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಮಾನವನ್ನು ಅಗ್ಗ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರಾಕೆಟ್ ಮೋಟಾರ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ದ್ರವ ಎಂಜಿನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತರ್ಗತ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಥ್ರೊಟ್ಲಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಡಾ. ಜೋಯಲ್ ಜಾರ್ಜ್ ಮಂಥಾರ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, VTOL ಗಾಗಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರಾಕೆಟ್ ಥ್ರಸ್ಟರ್ಗಳ ಬಳಕೆಯು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಬದಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ ರಾಕೆಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಬಳಸಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಿಜವಾದ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಓಟವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಡಾ. ಮಂಥಾರ ಪ್ರಕಾರ, ‘ನಾವು ಲೈವ್-ಫೈರಿಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರಾಕೆಟ್ ಮೋಟರ್ ಅನ್ನು HILS ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿಸಿದ್ದೇವೆ.’ ಬಿಸಿ ಹರಿವಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ 0.66 ಮೀ/ಸೆ ಟಚ್ಡೌನ್ ವೇಗ ಸಾಧಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆನಂದು ಭದ್ರನ್ ಪ್ರಕಾರ, ‘ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರಾಕೆಟ್ ಮೋಟರ್ ತನ್ನ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಶನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. VTOL ಮತ್ತು ಇತರ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಗತಿ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ?: ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರಯೋಗವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತವನ್ನು ಮುಂದುವರಿದ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಆಯ್ದ ದೇಶಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಿದೆ.
ಮಿಲಿಟರಿ ಬೆಂಬಲ: ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ನ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ವಾಯು ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಾಗರಿಕ - ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಬಹು ಹಂತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರನ್ವೇಗಳಿಲ್ಲದೇ ಹಾರಬಲ್ಲ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳು, ಪರ್ವತಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಬಹುದಾದ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು.
ಓದಿ: ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ!: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಟ್ರೂಕಾಲರ್ನಂತಹ ಸಿಸ್ಟಮ್!