ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಸಂಶೋಧಕರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರ!: ಹಡಗುಗಳ ಡಿಕ್ಕಿ, ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ, ತೈಲ ಸೋರಿಕೆ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್!
IIT-Madras SEANAV Digital Twin Platform: ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ನೈಜ - ಸಮಯದ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಾಗರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು 'ಸೀನ್ಯಾವ್' ಎಂಬ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ವಿನ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.
Published : November 13, 2026 at 11:01 AM IST
IIT Madras SEANAV Digital Twin Platform: ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (IIT Madras) ಮದ್ರಾಸ್ನ ಓಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಸಂಶೋಧಕರು ಕಡಲ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ನೌಕಾಯಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹಡಗುಗಳನ್ನು (Autonomous ships) ನೈಜ - ಸಮಯದ ವರ್ಚುವಲ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕಡಲ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಸಂಶೋಧಕರು 'ಸೀನ್ಯಾವ್' (SEANAV - Sea Navigation) ಎಂಬ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ವಿನ್ (Real-time digital twin) ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI), ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ (VR) ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ-ಸೆನ್ಸಾರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿರುವ ಈ ವೇದಿಕೆಯು, ನೈಜ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಎದುರಾಗುವ ದುಬಾರಿ ವೆಚ್ಚ, ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಯೂನಿಟಿ 3ಡಿ (Unity3D) ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಸೀನ್ಯಾವ್ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು, ಹಡಗಿನ ಚಲನೆ, ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು, ಸಾಗರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಡಗು ಸಂಚಾರವನ್ನು (Vessel traffic) ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಅನುಕರಿಸುತ್ತದೆ. ನೈಜ ಅಲೆಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪಥವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ (Autonomous path-following) ಮತ್ತು ಎಐ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ (AI-driven collision avoidance) ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.
ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದವರು ಯಾರು?: ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ನ ಓಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಸುರೇಶ್ ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಆರ್ಎಂ (SRM) ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆತಿರಾ ಎಂ ನಂಬಿಯಾರ್ ಅವರು ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ನ ಓಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಅನಿಕೇತ್ ಮಾಳವೀಯ, ಜೋತಿಷ್ ಎಸ್, ಮುಖೇಶ್ ಎಸ್ ಕೆ, ತಿರುನಾವುಕ್ಕರಸು ಪಿ ಮತ್ತು ವೈದೇಶ್ ಅವರು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಈ ವೇದಿಕೆಯು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಂದರುಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕಡಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ 'ಸಾಗರಮಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ' (Sagarmala Program) ಮತ್ತು 'ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಷನ್ 2030' (Maritime India Vision 2030) ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಮಲ್ಟಿ-ವೆಸೆಲ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಕರಾವಳಿ ಕಣ್ಗಾವಲು (Coastal surveillance), ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು (Search-and-rescue operations) ಹಾಗೂ ಕಡಲ ರಕ್ಷಣಾ (Maritime defence) ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ.
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದ ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಓಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಸುರೇಶ್ ರಾಜೇಂದ್ರನ್, "ಡಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಹಡಗು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗುವ (Grounding) ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಎಐ-ಸಹಾಯದ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ವೇದಿಕೆಯು ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ತಂತ್ರಗಳು ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು (Carbon emissions) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ, ತೈಲ ಸೋರಿಕೆಯಂತಹ ಪರಿಸರ ಅಪಘಾತಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನೂ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ವಿನ್ಗಳು, ಎಐ, ಸುಧಾರಿತ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೈಜ - ಪ್ರಪಂಚದ ಕಡಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೀನ್ಯಾವ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು ವರ್ಚುಯಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ವಿಶೇಷತೆಗಳು:
- 320 ಮೀಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಹಡಗಿನ ಮಾನದಂಡ: ವರ್ಚುಯಲ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ, ಸುಮಾರು 320 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಹಡಗಿನ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲೂ ನಿಖರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ: ಈ ವೇದಿಕೆಯು ಲಿಡಾರ್ (LiDAR), ಮೆರೈನ್ ರೇಡಾರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ವಿಷನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮಲ್ಟಿ-ಸೆನ್ಸಾರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಊಹಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಸೀನ್ಯಾವ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳ ಶಬ್ದ (Noise) ಮತ್ತು ವಿಳಂಬದಂತಹ (Delays) ನೈಜ ಮಿತಿಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಂಜು, ಮಳೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಗೋಚರತೆಯಂತಹ ಸವಾಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮೆಟಾ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವಿಆರ್ (Meta Quest VR) ತರಬೇತಿ: ಈ ವೇದಿಕೆಯು ಮೆಟಾ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗುವ ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಶೋಧಕರು, ತರಬೇತಿದಾರರು ಮತ್ತು ಕಡಲ ವೃತ್ತಿಪರರು ಹಡಗಿನ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಪರಿಸರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇದು ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಡಿಕ್ಕಿ ತಪ್ಪಿಸುವುದು, ಬಂದರು ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಹಡಗು ಚಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತು ನೈಜ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಗರ ಸಂಚರಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆ: ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕಡಲ ತರಬೇತಿ, ಬಂದರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಹಡಗು ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಬದಲಿಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೆಚ್ಚ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಗಂಟೆಗಳ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜನನಿಬಿಡ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹಡಗುಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೀನ್ಯಾವ್ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಕೆಲಸವು ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ಬಂದರುಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ವಿನ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು, ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ವಿಆರ್-ಆಧಾರಿತ ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು (Physical scale models) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಿದೆ.
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಕಟ: ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯು ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ (ASME) ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪೀರ್-ರಿವ್ಯೂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಆದ 'ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಆಫ್ಶೋರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್' (Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering) ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು 2025ರಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ವ್ಯಾಂಕೋವರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2026ರಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನ ಟೋಕಿಯೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ASME ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲೂ (OMAE) ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ 'ಸೀನ್ಯಾವ್' ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ವಿನ್ ವೇದಿಕೆಯು ಭಾರತದ ಕಡಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ, ದಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ.
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