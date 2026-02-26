ETV Bharat / technology

ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರ, ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ಎ ಪುಣೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಾಧನೆ: ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ದೂರ, ವೇಗ ಅಳೆಯುವುದು ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ

Stars Distance Measure: ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ನಿಖರವಾದ ದೂರವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರ, ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ಎ ಪುಣೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಾಧನೆ (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 26, 2026 at 11:28 AM IST

Stars Distance Measure: ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ಎ ಪುಣೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ದೂರ ಮತ್ತು ವೇಗವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಐಟಿ) ಕಾನ್ಪುರದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (SPASE) ಘಟಕ ಮತ್ತು ಪುಣೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೇಡಿಯೋ ಖಗೋಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರ (NCRA)ದ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಆವರ್ತಕ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತಹ ಪಲ್ಸರ್‌ಗಳಿಗೆ ದೂರವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವೊಂದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್‌ನ 'ಮಂಥ್ಲಿ ನೋಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾಯಲ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ' ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಫೋಲಾಜಿ ಆಫ್ ದ ಗಮ್ ನೆಬುಲಾ ಯೂಜಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜರ್ವೆಬಲ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಎ ನೋವೆಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಶನ್ ಮೆಥಡ್' ಎಂಬ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಡಾ. ಆಶಿಶ್ ಕುಮಾರ್ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ಎ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ), ಪ್ರೊ. ಅವಿನಾಶ್ ಎ. ದೇಶಪಾಂಡೆ (ಮಾಜಿ ಆರ್‌ಆರ್‌ಐ ಬೆಂಗಳೂರು), ಮತ್ತು ಪ್ರೊ. ಪಂಕಜ್ ಜೈನ್ (ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರ) ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ: ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪಂಕಜ್ ಜೈನ್, ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ದೂರವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಅಳೆಯುವುದು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ನಿಜವಾದ ದೂರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ದೂರವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯ ಭ್ರಂಶವಾದರೂ, ಇದು ಹತ್ತಿರದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ತಟಸ್ಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ದೋಷಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಹೊಸ ವಿಧಾನವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ರೆಡಿಯೊ ತರಂಗಗಳ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ವಿಚಲನ ಮಾಪನ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಅಗಲೀಕರಣ.

ಸ್ಥಳವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಕಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರತಾರಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮುಕ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮಾಧ್ಯಮವು ರೇಡಿಯೊ ತರಂಗಗಳ ಪ್ರಸರಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಗಮ್ ನೆಬ್ಯುಲಾದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ: ನಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶಾಲವಾದ ಅನಿಲ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಗಮ್ ನೆಬ್ಯುಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಪಲ್ಸರ್‌ಗಳಿಗೆ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ತಂತ್ರದ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪಂಕಜ್ ಜೈನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ದತ್ತಾಂಶವು ಗಮ್ ನೆಬ್ಯುಲಾದ ಹೊರಗೆ ವೇಲಾ ಪಲ್ಸರ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ಎ ಪುಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ತಂತ್ರವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮ್ ನೆಬ್ಯುಲಾದೊಳಗೆ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ವೇಗವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವಿದೆ. ಈಗ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ವೇಗವನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

