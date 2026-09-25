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IIT ದೆಹಲಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ: ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸ್ವದೇಶಿ ಮೈಕ್ರೋ GPU ಅನಾವರಣ, ಆಮದು ಅವಲಂಬನೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್!

Indigenous Micro GPU: ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ GPUಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ IIT ದೆಹಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಸಂಶೋಧಕರು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸ್ವದೇಶಿ ಮೈಕ್ರೋ-GPU ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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IIT ದೆಹಲಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ (Photo Credit: IIT Delhi)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 25, 2026 at 11:33 AM IST

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Indigenous Micro GPU: ಭಾರತವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. IIT ದೆಹಲಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಸಂಶೋಧಕರು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಸ್ವದೇಶಿ ಮೈಕ್ರೋ-ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯುನಿಟ್ (GPU) ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತವು ಇಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಆ ಅವಲಂಬನೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ ಇದಾಗಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದರು?: ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು M.Tech ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ನಮ್ಮಿ ಆಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಎಂ. ರವಿ ತೇಜ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಯದೇವ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೌಶಿಕ್ ಸಹಾ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವೊಂದು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಈ ರೀತಿಯ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಮೈಕ್ರೋ-GPU ಆಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ-ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

GPUಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು?: ತಂಡವು ಕಸ್ಟಮ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್-ಪಾಯಿಂಟ್ GPU ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರೊಗ್ರಾಮೆಬಲ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ (RTL) ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ Spartan-7 ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮೆಬಲ್ ಗೇಟ್ ಅರೇ (FPGA) ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸ್ಕೇಲೆಬಲ್, ಪ್ರೊಗ್ರಾಮೆಬಲ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರದರ್ಶಕಗಳು, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಹ್ಯೂಮನ್-ಮೆಷಿನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್‌ಗಳು, ಇ-ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳು, ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಗಳಿಗೆ ಒಳನಾಡು ಜಲ ಸಂಚಾರ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಇ-ಬುಕ್ ರೀಡರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ವಿಷುಯಲೈಸೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಧಾರಿತ ASIC ಚಿಪ್‌ಗಳು ಅಥವಾ FPGAಗಳಂತಹ ಇತರ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮೆಬಲ್ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಸಂಶೋಧಕರ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆ ಏನು?: ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ಮತ್ತು ತೇಜ ಅವರು FPGA ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮೆಬಲ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್-ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ASIC ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸ್ವದೇಶಿ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಡಿಜಿಟಲ್-ಪ್ರವೇಶ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಂಡವು ಈಗ 8 ರಿಂದ 16-ಕೋರ್ ವೆಕ್ಟರ್-ಶೈಲಿಯ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್ ಕಂಪೈಲರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಟೂಲ್‌ಚೈನ್ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ಅವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 65nm ASIC ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪುರಾವೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸದತ್ತ ಸಾಗಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. 65nm ನಂತಹ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನೋಡ್‌ಗಳು ಸ್ವದೇಶಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಚಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಯದೇವ ಅವರು ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕೈಗೆಟುಕುವ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮೆಬಲ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‌ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೌಶಿಕ್ ಸಹಾ ಅವರು ಈ ಯೋಜನೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಅಂಕಗಣಿತದ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಪ್ರೊಗ್ರಾಮೆಬಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, ಕಂಪೈಲರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತಂಡವು ಈಗ ASIC ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಪಡೆಯಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿ ಮೈಕ್ರೋ GPU
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