ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್! ಬಂತು AI ಆಧಾರಿತ ಹೊಸ ಸಾಧನ: ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಈ ಸಾಧನ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಚಾಲಕರ ಚಾಲನಾ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಶೇಷ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ.

ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಸಾಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಐಐಟಿ ಬಿಎಚ್​ಯು
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 21, 2026 at 5:09 PM IST

ವಾರಣಾಸಿ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ತಡೆ ಮತ್ತು ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ ಸಾಧನವೊಂದನ್ನು ಐಐಟಿ ಬಿಎಚ್​ಯು ತಜ್ಞರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿವಿಯ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ 'ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್' ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಇದು ಚಾಲಕನ ಚಾಲನಾ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಚಾಲನಾ ಮಾದರಿಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಡೇಟಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ತಡೆಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಅಂಶುಮಾನ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಕಾಲಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಲಿದೆ.

ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಶರ್ಮಾ, "ಇದನ್ನು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ 5 ವ್ಯಾಟ್ ಡಿಸಿ ಪವರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಕು. ಸಾಧನ ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡ ನಂತರ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಹಾಗೂ ಚಾಲಕನ ಚಾಲನಾ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಭಾರತೀಯ ಚಾಲಕರಿಗಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಚಾಲನಾ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಾಲಕರನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ವಾಹನಗಳ ಸಮಗ್ರ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಯಾವುದೇ ಗಣನೀಯ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಚಾಲನಾ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಲಾಗುವುದು. ಒಬ್ಬರು ಅನನುಭವಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವಿ ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದುವೇ ಐಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಈ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ.

ನಿಖರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಾಲನಾ ಶೈಲಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಮಯೋಚಿತ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆಯಲು ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಈ ಸಾಧನದ ಅತ್ಯಂತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು. ಈ ಘಟಕವು -20°ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಿಂದ +70°ಸೆ.ವರೆಗಿನ ತೀವ್ರ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು. ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಾಧನವು ಎಂದಿಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಅನುಭವಿಸದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಸಾಧನ ಅಪಘಾತದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಹನಗಳ ನಡುವೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಅಲಾರಂ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಚಾಲನಾ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೇಗವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೂರ ತಲುಪುವ ಮೊದಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಪಘಾತದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವಿಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

