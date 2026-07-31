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ಬೆಂಗಳೂರಿನ IIScಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್‌ಥ್ರೂ: ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಹೊಸ ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸಂಶೋಧಕರು

Low-Power Quantum Technologies: IISc ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಬಳಸಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಕಾಂತೀಯತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Indian Institute of Science Bengaluru Magnetic Switching Technology Quantum Computing
IISc ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ದೃಶ್ಯ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 31, 2026 at 10:46 AM IST

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Low-Power Quantum Technologies: ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ (IISc) ನ ಸಂಶೋಧಕರು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಎರಡು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾಂತೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಡುವೆ ಬದಲಿಸುವ ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ, ಲಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಶಕ್ತಿ-ದಕ್ಷತೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು.

ನೇಚರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಮೆಟಿರಿಯಲ್ಸ್​ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಭಗವತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಲೇಖಕ PhD ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮೊಂಡಲ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಯೋಗಿಗಳ ತಂಡವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿತ್ತು.

Indian Institute of Science Bengaluru Magnetic Switching Technology Quantum Computing
DEMAND Lab ನಲ್ಲಿ ಭಗವತಿ ಪ್ರಸಾದ್ (ಬಲ) ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮೊಂಡಲ್ (ಎಡ). ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. (ETV Bharat)

ಹಲವು ಕಾಂತೀಯ ಮೆಮೊರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ವಸ್ತುವಿನ ಕಾಂತೀಕರಣದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕಾಂತೀಕರಣದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಕೇವಲ ತಿರುಗಿಸುವ ಬದಲು, ತಂಡವು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಬಳಸಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಂತೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿತು.

ಏನು ಮಾಡಿದರು?: IISc ಯ ಭಗವತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮೊಂಡಲ್ ಅವರ ತಂಡವು Sm₁₋ₓSrₓMnO₃ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿತು.

ಕಡಿಮೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ: ವಸ್ತುವು ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಕರೆಂಟ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚು ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ: ವಸ್ತುವು ಆಂಟಿ-ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಪ್ರತಿರೋಧ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಅಂದರೆ ON ಮತ್ತು OFF ಎಂಬ ಎರಡು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಿಚ್‌ನಂತೆ ಬಳಸಬಹುದು.

ಸಂಶೋಧಕರು Sm₁₋ₓSrₓMnO₃ ಎಂಬ ಸಂಕೀರ್ಣ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವಸ್ತುವು ಅನೇಕ ಕಾಂತೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. “ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಈ ಕಾಂತೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಬಳಸಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು” ಎಂದು ಮೊಂಡಲ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಡಿಮೆ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವು ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣುಗಳ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರೋಧವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾದ ಪ್ರವಾಹವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ದಾಟಿದಾಗ, ವಸ್ತುವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆಂಟಿಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್-ರೀತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರೆಯ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷಣಗಳು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ರಮದ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್‌ಗಳ ಮರುಜೋಡಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಂಡವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪನ ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರವಾಹ-ಚಾಲಿತ ಕಾಂತೀಕರಣದ ರಿವರ್ಸಲ್‌ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.

Indian Institute of Science Bengaluru Magnetic Switching Technology Quantum Computing
ಸಂಕೀರ್ಣ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ವಾಂಟಮ್-ಟನೆಲ್ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್‌ನಿಂದ ಆಂಟಿಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಪ್ರವಾಹ-ನಿಯಂತ್ರಿತ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣವು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. (ETV Bharat)

“ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಹೊಸ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಕಾಂತೀಕರಣವನ್ನು ಕೇವಲ ತಿರುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ವಸ್ತುವಿನ ಕಾಂತೀಯ ಹಂತವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಎರಡು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರತಿರೋಧ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು” ಎಂದು ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನಂತರ ಸಂಶೋಧಕರು ಸುಮಾರು 250 x 250 ನ್ಯಾನೊಮೀಟರ್ ಗಾತ್ರದ ನ್ಯಾನೊ-ಟನೆಲ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿದರು. ಈ ಚಿಕಣಿ ಸಾಧನಗಳು 200% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೋರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಸ್ಥಿರ ಪ್ರತಿರೋಧ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವು. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ, ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಈ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.

ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

  • ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಪ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ.
  • ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾದ 250nm ಸಾಧನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
  • ಇದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಅತಿ ತಂಪಾದ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ.

ಸಂಶೋಧಕರು ಈಗ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಕರೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪರಿಣಾಮವು ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಸಂಶೋಧಕರು ಈಗ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್‌ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಸಾಧನವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ತಾಪಮಾನಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಈ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ-ವಿದ್ಯುತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸಾಧನಗಳ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ.. ವಿದ್ಯುತ್‌ನಿಂದಲೇ ಚಿಪ್‌ನ "ಮೆದುಳನ್ನು" ಬದಲಿಸುವ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದು. ಭವಿಷ್ಯದ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE
BENGALURU
MAGNETIC SWITCHING TECHNOLOGY
QUANTUM COMPUTING
IISC RESEARCH

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