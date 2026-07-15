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ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಲಾಂಚ್​ ಮಾಡಿದ ಇಗ್ನೈಟ್: ಪ್ರಿಮಿಯಂ ಬೆಲೆ, ವಿಶ್ವದರ್ಜೆ ಸೇಫ್ಟಿ!

IGNYTE Carbon Fiber Helmets: ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತಯಾರಕ ಸ್ಟೀಲ್‌ಬರ್ಡ್‌ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಗ್ನೈಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮಟ್ಟ, ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಲಾಂಚ್​ ಮಾಡಿದ ಇಗ್ನೈಟ್! (Photo Credit: IGNYTE)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 15, 2026 at 10:30 AM IST

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IGNYTE Carbon Fiber Helmets: ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು ರೈಡಿಂಗ್ ಗೇರ್ಸ್​ ತಯಾರಕರಾದ ಸ್ಟೀಲ್‌ಬರ್ಡ್ ಹೈ-ಟೆಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತನ್ನ 'ಇಗ್ನೈಟ್' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸವಾರರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಇಗ್ನೈಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸವಾರರು ಹಿಂದೆ ವಿದೇಶಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ದುಬಾರಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಗ್ನೈಟ್ IGN-10 ಮತ್ತು IGN-14 ಮಾದರಿಗಳ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹14,999 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಮುಖ IGN-16 ಮಾದರಿಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹19,999. ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ಹಗುರವಾದರೂ ಬಲಿಷ್ಠ: ಇಗ್ನೈಟ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಸರಣಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಸವಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ IGN-10, IGN-14, ಮತ್ತು IGN-16 ಮಾದರಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂಯೋಜನೆ ಬಯಸುವ ಸವಾರರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸೀರಿಸ್​ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಡುವುದಲ್ಲದೇ, ISI, DOT ಮತ್ತು ECE ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸಹ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು, ಇಗ್ನೈಟ್​ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ವಾರಂಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅವು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಟೇಲ್​ ಪಾಲುದಾರರ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

ಅಸಾಧಾರಣ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಇಗ್ನೈಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಸೀರಿಸ್​ನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಎಂದರೆ ಇಪಿಪಿ ಲೈನರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಪಿಎಸ್ ಲೈನರ್‌ಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಲೆಸ್ಟಿಕ್​ ಮೆಮೊರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಪರಿಣಾಮಗಳ ನಂತರ ಅದರ ಮೂಲ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಕೆವ್ಲರ್ ರಿನ್‌ಫೋರ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಇಗ್ನೈಟ್‌ನ ಹೊಸ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಸೀರಿಸ್​ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಹು - ಬಣ್ಣದ, ತೆರೆದ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ಗಳು ಆಪ್ಟಿಕಲ್-ಗ್ರೇಡ್ ಆಂಟಿ-ಫಾಗ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ-ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ವಿಸರ್‌ಗಳು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ - ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ದೀರ್ಘ ಸವಾರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಸೌಕರ್ಯ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಅವುಗಳ ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್​ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಸವಾರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. IGN-14 ಮತ್ತು IGN-16 ಮಾದರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಫಾಗ್​ ವಿಸರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, IGN-16 ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್​-ಫಿಟ್ ಹೆಡ್ ಫೋಮ್ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

'ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​': ಸ್ಟೀಲ್‌ಬರ್ಡ್ ಹೈ-ಟೆಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಶಿಶ್ ಕಪೂರ್, ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಸೀರಿಸ್​ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿತ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಈ ಸೀರಿಸ್​ ಭಾರತೀಯ ಸವಾರರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಸ್ಟೀಲ್‌ಬರ್ಡ್ ಹೈ-ಟೆಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೀವ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ 'ಇಗ್ನೈಟ್' ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸವಾರರು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಪೂರ್ ಹೇಳಿದರು. 'ಇಗ್ನೈಟ್' ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಸೀರಿಸ್​ ಅನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಾಫ್​-ಫೇಸ್​ ಮತ್ತು ಫುಲ್​-ಫೇಸ್​ ಎರಡೂ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

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