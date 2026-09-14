ETV Bharat / technology

ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ!: ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲಾ

Satya Nadella AI Statement: ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡದ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

MICROSOFT CEO SATYA NADELLA ARTIFICIAL INTELLIGENCE HUMANITY AI UNDER HUMAN CONTROL SUPERINTELLIGENCE HUMAN CONTROL
ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲಾ (Photo Credit: IANS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 14, 2026 at 11:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Satya Nadella AI Statement: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾನವನ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾನವನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತರ ನಾಯಕರು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿ, "ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲಿಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾಡೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್‌ಮನ್, ಡಾರಿಯೊ ಅಮೋಡಿ ಮತ್ತು ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಾಯಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಿಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲಾ ಅವರು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾವು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು, ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿದ ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಮಾದರಿಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ವಾತಾವರಣ ಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ಇದು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು, ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಾಡೆಲ್ಲಾ ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಎಂಎಐ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ನಾಳೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾರಿಯೊ ಅಮೋಡಿ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಓದಿ: ಸೈಬರ್​ ವಂಚಕರಿಂದ 139 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಾಪಸ್ ಪಡೆದ ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸರು: 24 ಸಾವಿರ ಸೈಬರ್ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್!

TAGGED:

MICROSOFT CEO SATYA NADELLA
ARTIFICIAL INTELLIGENCE HUMANITY
AI UNDER HUMAN CONTROL
SUPERINTELLIGENCE HUMAN CONTROL
SATYA NADELLA AI STATEMENT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.