47 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ IEEE ರೇಡಾರ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯೋಜನೆ
ಜಾಗತಿಕ ರೇಡಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಐಇಇಇ ರೇಡಾರ್ ಸಮ್ಮೇಳನ (ರೇಡಾರ್ ಕಾನ್ಫ್) 2027ರ ಮೇ 1 ರಿಂದ 6 ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
Published : November 3, 2026 at 1:49 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ರೇಡಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಐಇಇಇ ರೇಡಾರ್ ಸಮ್ಮೇಳನ (ರೇಡಾರ್ ಕಾನ್ಫ್) 2027ರ ಮೇ 1 ರಿಂದ 6 ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 47 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಇಎಸ್ಎಸ್(AESS) ಬೆಂಗಳೂರು ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರೇಡಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ರೇಡಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮುದಾಯ, ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಲಿದೆ.
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಡಿಆರ್ಡಿಒದ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ (ಇಸಿಎಸ್) ಡಾ. ಬಿ.ಕೆ. ದಾಸ್ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೇಡಾರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ (ಎಲ್ಆರ್ಡಿಇ) ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ. ಶೇಖ್ ಅಲ್ತಾಫ್, ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರೇಡಾರ್ನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು.
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದೊಂದಿಗೆ ರೇಡಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು: ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಯುದ್ಧವು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ದಾಸ್ ಹೇಳಿದರು, ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಯತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಣ್ಣ, ಕಡಿಮೆ - ವೆಚ್ಚದ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ಡ್ರೋನ್ ಸಮೂಹಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಳಕೆಯು ರೇಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಅಗ್ಗದ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ದುಬಾರಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮತೋಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಡ್ರೋನ್ ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರತಿ - ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಐದನೇ ಮತ್ತು ಆರನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ರಹಸ್ಯ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ವಿಕಿರಣ ವಿರೋಧಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ರೇಡಾರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಆವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಸರಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸ್ಥಾಪನೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಣ್ಗಾವಲು ಸುಧಾರಿಸಲು ಡಿಕಾಯ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕಿತ ರೇಡಾರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತವು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್, ಲೇಸರ್ ಮತ್ತು ಜಾಮರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕೌಂಟರ್ - ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸುಧಾರಿತ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು AI ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿತ ರೇಡಾರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು: ಭವಿಷ್ಯದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ದಾಸ್ ಹೇಳಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಬಹು ಸಂವೇದಕಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬದಲು ಎಐ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕಿತ ರೇಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
"ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎಐಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೌಲ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಂಪರ್ಕಿತ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಆದರೆ ಗುಂಪು ಎಐಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುದ್ಧ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ವರ್ತಮಾನದ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸುವ ಬದಲು, ಫೋಟೊನಿಕ್ಸ್, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮತ್ತು ಅರಿವಿನ ರೇಡಾರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಅವರು ರಾಡಾರ್ ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ರೇಡಾರ್ಗಳು ಭೂಗತ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ದಿಗಂತದ ಆಚೆಗಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಗಳು ರೇಡಾರ್ ಅನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈಮಾನಿಕ ಕಣ್ಗಾವಲು ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಭೂಮಿ, ಸಮುದ್ರ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿವೆ ಎಂದು ಎಂ. ಶೇಖ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಹೇಳಿದರು.
ಆಧುನಿಕ ರೇಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೂತುಹೋದ ಗಣಿಗಳು, ಭೂಗತ ಸುರಂಗಗಳು, ದಟ್ಟವಾದ ಎಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುವ ಜನರು ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಬಡಿತಗಳಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಗೋಡೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಓವರ್ - ದಿ - ಹಾರಿಜಾನ್ ರೇಡಾರ್ಗಳು ವಿಮಾನ, ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು, ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರತಳದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಗೋಚರ ದಿಗಂತದ ಆಚೆಗಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಚಿಕ್ಕದಾದ, ಹೆಚ್ಚು ರಹಸ್ಯವಾದ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದಟ್ಟಣೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಪರಿಸರಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಳಕೆಗೆ ರೇಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಬಹು - ಸಂವೇದಕ ದತ್ತಾಂಶ ಸಮ್ಮಿಳನ ಮತ್ತು ಅಂಚಿನ AI ರೇಡಾರ್ಗಳು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವೇಗವಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಂವಹನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅಲ್ತಾಫ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಡ್ರೋನ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೈ-ಪವರ್ ರೇಡಾರ್ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವೆಚ್ಚ-ಸಮರ್ಥ ರೇಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಭಾರತೀಯ ರೇಡಾರ್ ಉದ್ಯಮವು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ: 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತಾವು ಡಿಆರ್ಡಿಒಗೆ ಸೇರಿದಾಗ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೋಷಕ ರೇಡಾರ್ ಉದ್ಯಮವಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅಲ್ತಾಫ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಂದು, ನೂರಾರು ಭಾರತೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ-ಶ್ರೇಣಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ರೇಡಾರ್ಗಳವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣರೇಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಡಿಆರ್ಡಿಒ ಮತ್ತು ಎಲ್ಆರ್ಡಿಇಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಈಗ ಟರ್ನ್ಕೀ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತದ ರೇಡಾರ್ ಉದ್ಯಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು.
ಭಾರತವು ತನ್ನ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು, ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳು, ಹಡಗುಗಳು, ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ರೇಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಡಾ. ದಾಸ್ ಹೇಳಿದರು. ಡಿಆರ್ಡಿಒ, ಎಲ್ಆರ್ಡಿಇ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ನಿಕಟ ಸಹಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು, ಸಮ್ಮೇಳನವು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಭವಿಷ್ಯದ ರೇಡಾರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅವರು ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರೇಡಾರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಅವುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಸುಮಾರು 250 ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಡಾ. ದಾಸ್ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಮೇ 1–6 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಆರು ದಿನಗಳ ಐಇಇಇ ರೇಡಾರ್ ಕಾನ್ಫ್ 2027, ಸಂಶೋಧಕರು, ಉದ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ರೇಡಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
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