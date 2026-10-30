ಚೀನಾ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟಕ್ಕರ್! ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಡಲು 'ಕಾರ್ಬನ್' ಸಜ್ಜು!
Karbonn Smartphone Comeback: ಭಾರತೀಯ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸರ್ಕಾರದ ₹62,500 ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಯುವಕರಿಗಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
Published : October 30, 2026 at 7:18 AM IST
Karbonn Smartphone Comeback: ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಚೀನಾ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಗಳದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಕಾರ್ಬನ್' (Karbonn) ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಈ ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಹೊಸ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು, ಮುಂಬರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರೋಡ್ಮ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಬೆಲೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ದೇಶದ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.
Karbonn is officially making a comeback! 🚀 After 15+ years of legacy, the iconic Indian mobile brand is re-entering India's smartphone market with a fresh focus on Gen Z, students, and creators.🇮🇳 #Karbonn #Smartphone #MadeInIndia #TechNews #GenZ @KarbonnSmart https://t.co/fVyiJMUTya— Devesh Jha (@Deveshjhaa) October 29, 2026
ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್: ಜೈನಾ ಗ್ರೂಪ್ನ (Jaina Group) ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಎಂಡಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಜೈನ್ ಈ ಹೊಸ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಖರೀದಿದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಫೋನ್ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಯುವಕರ ದೇಶ, ಇಂದಿನ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೆಲಸವಲ್ಲ, ಅದು ಅವರ ಆತ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಹೊಸ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊಬೈಲ್ನ ಹಳೆಯ ಇತಿಹಾಸವೇನು?: ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು 2009 ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಜೈನಾ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೆಲಿಲಿಂಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (UTL) ಜಂಟಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದವು. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಕಂಪನಿಯು, 2014 ರ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ದೇಶದ 4 ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ಐಪಿಎಲ್ (IPL) ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ "Karbonn Kamaal Katch" ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿತ್ತು.
Not here to blend in. Here to leave a mark. 🔥 The streets are talking. Something KAMAAL is coming. KARBONN KAMAAL KOMING! 🔴 #KarbonnKamaalKoming #Karbonn #KamaalKoming #DontFollowJustRebel #StayTuned #SomethingBigIsComing #RebelEnergy #ComingSoon https://t.co/Se6sSAOo79— KarbonnSmartOfficial (@KarbonnSmart) October 17, 2026
ಆದರೆ ತದನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಚೀನಾದ ಶಿಯೋಮಿ (Xiaomi), ಒಪ್ಪೋ (Oppo) ಮತ್ತು ವಿವೋ (Vivo) ಕಂಪನಿಗಳು ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಬನ್, ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಾವಾದಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರದಬ್ಬಿದವು. ಪ್ರಸ್ತುತ 2026ರ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಕೌಂಟರ್ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿವೋ (16%), ಒಪ್ಪೋ (12%) ಮತ್ತು ಶಿಯೋಮಿ (8%) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಳುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ 'ಜಿಯೋಭಾರತ್' ಮಾದರಿಯ 4G ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಫೋನ್ಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಸರ್ಕಾರದ ₹62,500 ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆ: ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪನಿಯ ಈ ಮರುಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು (MeitY) ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೂಸ್ಟ್ ನೀಡಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹62,500 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಯೋಜನೆಗೆ (MPMS) ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ, ಭಾರತದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಸ್ವದೇಶಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿರುವ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫೋನ್ಗಳು: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೀಕ್ಬೆಂಚ್ (Geekbench) ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪನಿಯ 'Karbonn ZenZ Pro' ಎಂಬ ಹೊಸ ಸಾಧನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಹೆಲಿಯೊ ಜಿ70 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಓಎಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಿಂಗಲ್-ಕೋರಿನಲ್ಲಿ 421 ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ-ಕೋರಿನಲ್ಲಿ 1,511 ಸ್ಕೋರ್ ಪಡೆದಿದೆ.
ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆಜಾನ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು 'Karbonn Rebel 5G' ಹೆಸರಿನ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಟೀಸ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಲಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
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