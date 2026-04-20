ಹುಂಡೈ ವೆನ್ಯೂ ನೈಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಲಾಂಚ್​: ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸೂಪರ್​ ಫೀಚರ್!

Hyundai Venue Knight Edition: ಆಟೋ ತಯಾರಕ ಹುಂಡೈ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯಾದ ಹುಂಡೈ ವೆನ್ಯೂದ 'ನೈಟ್ ಎಡಿಷನ್​' ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಹುಂಡೈ ವೆನ್ಯೂ ನೈಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಲಾಂಚ್ (Photo Credit: X/Motor Beam)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 20, 2026 at 2:58 PM IST

Hyundai Venue Knight Edition Launched: ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಹುಂಡೈ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೆನ್ಯೂವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಯಾರಕರು ಈಗ ಈ SUV ಯ 'ನೈಟ್ ಎಡಿಷನ್​' ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಫೀಚರ್​, ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ನೈಟ್ ಎಡಿಷನ್​ ಬಿಡುಗಡೆ: ಹುಂಡೈ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಎಡಿಷನ್​ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ತಯಾರಕರು ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹಲವಾರು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​: ಹುಂಡೈ ವೆನ್ಯೂ ನೈಟ್ ಎಡಿಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಕಲರ್​ನ ಮುಂಭಾಗದ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಗ್ರಿಲ್, ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಹುಂಡೈ ಲೋಗೋಗಳು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್​, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​-ಕಲರ್​ನ ರೂಫ್ ರೈಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ORVM ಗಳು (ಹೊರಗಿನ ಹಿಂಭಾಗದ ನೋಟ ಕನ್ನಡಿಗಳು), 16-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್​ ವ್ಹೀಲ್ಸ್​, ರೆಡ್​ ಕಲರ್​ನ ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಸೀಟ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ ಮೇಲೆ ಬ್ರೆಂಜ್​ ಕಲರ್​ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ವೆನ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್​: ಹ್ಯುಂಡೈ ವೆನ್ಯೂನ HX6T, HX10 ಮತ್ತು N10 ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್‌ಕ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಎಸ್​ಯುವಿಗೆ ಹ್ಯಾಝೆಲ್ ಬ್ಲೂ ಮ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಫೈರ್ ಮ್ಯಾಟ್‌ನಂತಹ ಹೊಸ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಎಂಜಿನ್: ತಯಾರಕರು ಎಂಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು 1.2-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್, 1.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ GDi ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು 1.5-ಲೀಟರ್ CRDi ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಹ್ಯುಂಡೈ ವೆನ್ಯೂ ನೈಟ್ ಎಡಿಷನ್​ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹9.69 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಅದರ ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ರೂಪಾಂತರದ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹15.48 ಲಕ್ಷ.

ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಯಾರು? ಹ್ಯುಂಡೈ ವೆನ್ಯೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಎಸ್​ಯುವಿ ಕಿಯಾ ಸೋನೆಟ್, ಕಿಯಾ ಸೈರೋಸ್, ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 3XO, ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾ ಮುಂತಾದ ಮಾದರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

