ಹೊಸ ಕ್ರೇಟರ್ ಆಫ್ - ರೋಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಸ್​ಯುವಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಹುಂಡೈ!

LA Auto Show 2025: LA ಆಟೋ ಶೋ 2025 ಹ್ಯುಂಡೈ ತನ್ನ ಕ್ರೇಟರ್ ಆಫ್ - ರೋಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ SUV ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಹೊಸ ಕ್ರೇಟರ್ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಸ್​ಯುವಿ (Photo Credit: Hyundai)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 24, 2025 at 12:58 PM IST

LA Auto Show 2025: ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಎಲ್​ಎ ಆಟೋ ಶೋ 2025ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಕ್ರೇಟರ್ ಆಫ್ - ರೋಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಸ್​ಯುವಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಫ್-ರೋಡಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹುಂಡೈ XRT ಸೀರಿಸ್​ನ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ಒರಟು ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರೇಟರ್ ಹುಂಡೈ ಆಫ್-ರೋಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಹುಂಡೈ ಈ ಕ್ರೇಟರ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಕ್ಕಿನ ಕಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ವಿಪರೀತ ಪರಿಸರಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಹುಂಡೈ ಅಮೆರಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ನೋಟವು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ, ಒರಟಾದ ಮತ್ತು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್​ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮಾನೋಕೋಕ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಬೃಹತ್ ಹುಡ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಇದು ನೇರವಾದ ನಿಲುವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವು 33 - ಇಂಚಿನ ಆಫ್ - ರೋಡ್ ಟೈರ್‌ಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು 18-ಇಂಚಿನ ವೀಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವು ಯಾವುದೇ ಒರಟು ಭೂಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು. ಲೈಟ್​ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ಸ್​ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೂಫ್​ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಲೈಟ್ಸ್​ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಪ್​ ಆಫ್ - ರೋಡ್ ಲುಕ್​ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಹುಂಡೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನಾಲ್ಕು-ಚುಕ್ಕೆಗಳ ಲೋಗೋವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಹುಂಡೈ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಈ ಕ್ರೇಟರ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ. ಇದು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಹೆಡ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಡಿಯಬಹುದಾದ ಫ್ಲಾಟ್ - ಬಾಟಮ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್‌ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ನಯವಾದ, ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬ್ರೌನ್​ ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ಪ್ಯಾಡ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಆರೆಂಜ್​ ಆಕ್ಸಂಟ್ಸ್​ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ನೋ, ಸ್ಯಾಂಡ್, ಮಡ್​, ಆಟೋ ಮತ್ತು XRT ನಂತಹ ಹಲವಾರು ಡ್ರೈವಿಂಗ್​ ಮೋಡ್​ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸೆಂಟರ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಸನಗಳ ಬದಲಿಗೆ 3D ವ್ರ್ಯಾಪ್​ಅರೌಂಡ್ಸ್​ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಆಫ್ - ರೋಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

BYOD ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು (ಕಸ್ಟಮೈಸೇಶನ್) ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ SUVಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಈ ಕ್ರೇಟರ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಫ್ - ರೋಡಿಂಗ್‌ಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದು ಡೌನ್‌ಹಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಟ್ರೈಲರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ದಿಕ್ಸೂಚಿ, ಆಲ್ಟಿಮೀಟರ್, ಮಲ್ಟಿ-ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್‌ನಂತಹ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಲಾಕಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್​, ಟ್ರಾಕ್ಷನ್​ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಆಫ್-ರೋಡ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಹುಂಡೈ ಎಂಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಈ ಮಾದರಿಯು ICE (ಪೆಟ್ರೋಲ್/ಡೀಸೆಲ್) ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ (EV) ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹುಂಡೈ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ SUV ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ಕಾರು ಕ್ರೇಟರ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಫ್-ರೋಡ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಆಫ್-ರೋಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್‌ನಂತಹವುಗಳಿಗೆ) ಬಲವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

