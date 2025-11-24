ಹೊಸ ಕ್ರೇಟರ್ ಆಫ್ - ರೋಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಹುಂಡೈ!
LA Auto Show 2025: LA ಆಟೋ ಶೋ 2025 ಹ್ಯುಂಡೈ ತನ್ನ ಕ್ರೇಟರ್ ಆಫ್ - ರೋಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ SUV ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : November 24, 2025 at 12:58 PM IST
LA Auto Show 2025: ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಎಲ್ಎ ಆಟೋ ಶೋ 2025ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಕ್ರೇಟರ್ ಆಫ್ - ರೋಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಫ್-ರೋಡಿಂಗ್ಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹುಂಡೈ XRT ಸೀರಿಸ್ನ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ಒರಟು ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರೇಟರ್ ಹುಂಡೈ ಆಫ್-ರೋಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಹುಂಡೈ ಈ ಕ್ರೇಟರ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಕ್ಕಿನ ಕಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ವಿಪರೀತ ಪರಿಸರಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಹುಂಡೈ ಅಮೆರಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ನೋಟವು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ, ಒರಟಾದ ಮತ್ತು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮಾನೋಕೋಕ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಬೃಹತ್ ಹುಡ್ನಿಂದಾಗಿ ಇದು ನೇರವಾದ ನಿಲುವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವು 33 - ಇಂಚಿನ ಆಫ್ - ರೋಡ್ ಟೈರ್ಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು 18-ಇಂಚಿನ ವೀಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವು ಯಾವುದೇ ಒರಟು ಭೂಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು. ಲೈಟ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೂಫ್ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಪ್ ಆಫ್ - ರೋಡ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಹುಂಡೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನಾಲ್ಕು-ಚುಕ್ಕೆಗಳ ಲೋಗೋವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಹುಂಡೈ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಈ ಕ್ರೇಟರ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ. ಇದು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಹೆಡ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಡಿಯಬಹುದಾದ ಫ್ಲಾಟ್ - ಬಾಟಮ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ನಯವಾದ, ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬ್ರೌನ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ಪ್ಯಾಡ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಆರೆಂಜ್ ಆಕ್ಸಂಟ್ಸ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ನೋ, ಸ್ಯಾಂಡ್, ಮಡ್, ಆಟೋ ಮತ್ತು XRT ನಂತಹ ಹಲವಾರು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸೆಂಟರ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಸನಗಳ ಬದಲಿಗೆ 3D ವ್ರ್ಯಾಪ್ಅರೌಂಡ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಆಫ್ - ರೋಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
BYOD ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು (ಕಸ್ಟಮೈಸೇಶನ್) ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ SUVಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಈ ಕ್ರೇಟರ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಫ್ - ರೋಡಿಂಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದು ಡೌನ್ಹಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಟ್ರೈಲರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ದಿಕ್ಸೂಚಿ, ಆಲ್ಟಿಮೀಟರ್, ಮಲ್ಟಿ-ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ನಂತಹ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಲಾಕಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್, ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಆಫ್-ರೋಡ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಹುಂಡೈ ಎಂಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಈ ಮಾದರಿಯು ICE (ಪೆಟ್ರೋಲ್/ಡೀಸೆಲ್) ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ (EV) ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹುಂಡೈ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ SUV ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ಕಾರು ಕ್ರೇಟರ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಫ್-ರೋಡ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಆಫ್-ರೋಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ನಂತಹವುಗಳಿಗೆ) ಬಲವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
