ಕಳೆದೋದ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ: 4 ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಗಿಳಿಸಲು ಹುಂಡೈ ಸಿದ್ಧತೆ!
Hyundai Cars For Indian Market: 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಹುಂಡೈ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : June 2, 2026 at 3:17 PM IST
Hyundai Cars For Indian Market: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದ ಹುಂಡೈ ಪ್ರಸ್ತುತ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾದಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹುಂಡೈ ತನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ.
ಇನ್ನು, ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ದೃಢಪಡಿಸುವ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಕೊರಿಯಾದ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಯು ದೃಢವಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹುಂಡೈ 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 26 ಹೊಸ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿಯೂ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳು, ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಹುಂಡೈ 2027ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಾಲ್ಕು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು SUV ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. SUVಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿರುವ ಹೊಸ ಹುಂಡೈ ಕಾರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಹುಂಡೈ ಐ20: ನಾಲ್ಕನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಐ20 ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಂತರ 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಐ20 ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಶಾರ್ಪ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ವಾಹನವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಯುವಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಕರ್ವ್ಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಲೆವೆಲ್-2 ಎಡಿಎಎಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಹೊಸ ಐ20 ಅನ್ನು ಹುಂಡೈನ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಾಸ್ಓವರ್ ಮಾದರಿ ಬಯಾನ್ ಬಳಸುವ ಅದೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ SUVಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾದ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಾದರಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯು ದೊಡ್ಡ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಕ್ರೆಟಾವನ್ನು ಹುಂಡೈನ K3 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ SUV 1.5-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಧಾರಿತ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಬಯಾನ್: ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಂಡೈ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಯಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ಓವರ್ SUV ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ವಿವಿಧ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಯಾನ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚು ಸೊಗಸಾದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಯುವಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV: ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ EVಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹುಂಡೈ ಹೊಸ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಾಹನವು ಎಕ್ಸೈಡ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ LFP (ಲಿಥಿಯಂ ಐರನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್) ಶೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
