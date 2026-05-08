ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ 30ರ ಸಂಭ್ರಮ! ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷ ₹45,000 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ
Hyundai Motor India Turns 30: ‘ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ದೇಶದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : May 8, 2026 at 8:44 AM IST
Hyundai Motor India Turns 30: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಕಂಪನಿ ಹುಂಡೈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. 6 ಮೇ 1996ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಹುಂಡೈ ಇಂದು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾರು ತಯಾರಕರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ಸಣ್ಣ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್, ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಈಗ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾರುಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಎಸ್ಯುವಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮೂರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಂಡೈ ಹಲವಾರು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೂ ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಗುರುತನ್ನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಂಡೈ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ, ಕ್ರೆಟಾ ಮತ್ತು ವೆನ್ಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೂಡಿಕೆ: ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹40,700 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹45,000 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 1.074 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹುಂಡೈ ಮಾರಾಟವು 13.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದೊಳಗೆ 9.6 ಮಿಲಿಯನ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಗೆ 3.9 ಮಿಲಿಯನ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿದೆ. ಹುಂಡೈನ ಜಾಗತಿಕ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶವು ಕಂಪನಿಯ ವಾಹನಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಫ್ತು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು 1,025 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 1,625 ಸರ್ವೀಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಯೋಜನೆ: ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ HMIL ನ MD ಮತ್ತು CEO ತರುಣ್ ಗರ್ಗ್, "ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ 30 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯಾಣವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಅಸಾಧಾರಣ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು 13.5 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದೊಳಗೆ 9.6 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಭಾರತದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 150 ದೇಶಗಳಿಗೆ 3.9 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹುಂಡೈನ ಜಾಗತಿಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಹ್ಯುಂಡೈ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ: ಹುಂಡೈ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ ಕಾರು. 1998 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಕಾರುಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ಎತ್ತರದ 'ಟಾಲ್ ಬಾಯ್' ವಿನ್ಯಾಸವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ MPFI ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿತು.
ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋದ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಒಳಾಂಗಣಗಳು ಹ್ಯುಂಡೈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದವು. ನಂತರದ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾದರಿಯು ಕಾರಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಕಂಪನಿಯು ನಂತರ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋವನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೂ ಹೊಸ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯು ಅದರ ಹಿಂದಿನದ ಅಗಾಧ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಭಾರತದ ನೆಚ್ಚಿನ ಎಸ್ಯುವಿ: ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾವನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ವಾಹನವೆಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 2015ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕ್ರೆಟಾ ಭಾರತೀಯ SUV ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು. ಇದರ ಸೊಗಸಾದ ವಿನ್ಯಾಸ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ-ಭರಿತ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಚಾಲನಾ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಹೊಸ ಕ್ರೆಟಾ ಕಂಪನಿಯು ಒದಗಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಮಾದರಿಯು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹೊಸ ಕ್ರೆಟಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಇದು ತನ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಎಸ್ಯುವಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಹುಂಡೈಗೆ ಕ್ರೆಟಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾರು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ.
ಹುಂಡೈ ವೆನ್ಯೂ ಮೇಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಕ್ಸೆಬಲ್: ಹುಂಡೈ ವೆನ್ಯೂ ಕಂಪನಿಯ ಎರಡನೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಎಸ್ಯುವಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವೆನ್ಯೂ 'ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ'ವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಾರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ಹೊಸ ವೆನ್ಯೂ ದೊಡ್ಡ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಮಾರ್ಡನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ ವೆನ್ಯೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. SUV ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಡುವೆ ವೆನ್ಯೂ ಇಂದು ಹುಂಡೈನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
30 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪಯಣ:
- ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
- ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (HMIL) ಅನ್ನು ಮೇ 6, 1996 ರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.
- ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹40,700 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
- ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ₹45,000 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿ ಯೋಜಿಸಿದೆ.
- ಕಂಪನಿಯು 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 1.074 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗೆ (10.74 ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್ಗಳು) ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- ಈ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 9.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದೆ ಮತ್ತು 3.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಘಟಕಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ?: ಹುಂಡೈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಬಳಿಯ ಶ್ರೀಪೆರಂಬುದೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಅಲ್ಲಿ 1998 ರಲ್ಲಿ ಕಾರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಕೊರಿಯಾದ ಹೊರಗೆ ಇರುವ ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾರು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಂಪನಿಯು ಪುಣೆಯ ತಲೆಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಎರಡು ಘಟಕಗಳ ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 9,94,000 ಯುನಿಟ್ಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 1.074 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.
