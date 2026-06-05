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ಹುಂಡೈನ ಹೊಸ ಇವಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಶುರು: ಚೆನ್ನೈ ಪ್ಲಾಂಟ್​ನಿಂದ ಲಾಂಚ್​ ಆಗಲಿದೆ ಮಾಸ್​ - ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇವಿ

Hyundai Motor India: ಹುಂಡೈ ತನ್ನ ಇವಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಸ್ಥಾವರದಿಂದ ಹೊಸ ಮಾಸ್​-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

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ಹುಂಡೈನ ಹೊಸ ಇವಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಶುರು (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 5, 2026 at 11:20 AM IST

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Hyundai Motor India: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಕರಣವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ತನ್ನ ಚೆನ್ನೈ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದಿಂದ ಅದರ ಮೊದಲ ಮಾಸ್ ​ -ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನ ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡು ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು, ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಳೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹುಂಡೈ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ನಗರ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ತರುಣ್ ಗರ್ಗ್, ಕಂಪನಿಯು ಈ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಸ್ಥಾವರದಿಂದ ಎರಡು ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೊದಲ ಮೀಸಲಾದ ಮಾಸ್​-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನ (EV) ಸೇರಿದೆ.

ಈ ಕ್ರಮವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವೆಹಿಕಲ್​ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್​ ನಿರ್ಮಿಸುವತ್ತ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸ್ಥಳೀಕರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಲನಶೀಲತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಪನಿಯು ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗಾರ್ಗ್ ಗಮನಿಸಿದರು.

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ 3.9 ಮಿಲಿಯನ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಗಳ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರಿ ಉಪ - ಜೋಡಣೆ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಗಳ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ: 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ 26 ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಹ್ಯುಂಡೈ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ICE, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಿದೆ. ಈ ಮಲ್ಟಿ-ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್ ವಿಧಾನವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ರಫ್ತುಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ತನ್ನ ಚೆನ್ನೈ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣದ ಗಮನವಿದ್ದರೂ ಮಧ್ಯಮ-ಗಾತ್ರದ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಥಳೀಕರಣ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಮಾವಧಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.

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MASS MARKET EV
HYUNDAI CHENNAI PLANT
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CHENNAI MANUFACTURING FACILITY
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