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ಹ್ಯುಂಡೈ ಕಾರು ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್​​: ಈ ವರ್ಷ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಕಂಪನಿ

Hyundai Price Hike September: ಹ್ಯುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 1ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದ್ದು, ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಮೂರನೇ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗಿದೆ.

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ಹ್ಯುಂಡೈ ಕಾರು ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್​​! (Photo Credit: Hyundai)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 26, 2026 at 11:40 AM IST

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Hyundai Price Hike September: ಹ್ಯುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2026ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎಸ್‌ಇಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಕ ಫೈಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಮೂರನೇ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 1ರವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟು ದಿನ ವೆಚ್ಚದ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಾನೇ ಭರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹ್ಯುಂಡೈ ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹ್ಯುಂಡೈನ ಎಲ್ಲಾ ಎಸ್‌ಯುವಿ, ಸೆಡಾನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಟಾ, ವೆನ್ಯೂ, ವರ್ಣಾ, ಅಲ್ಕಾಜರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೆಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ವೆನ್ಯೂ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಟಾದ ಎನ್ ಲೈನ್ ಟ್ರಿಮ್‌ಗಳು, ಐ20, ಐ20 ಎನ್ ಲೈನ್, ಔರಾ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐ10 ನಿಯೋಸ್‌ಗಳಿಗೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ.

ಹ್ಯುಂಡೈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಏರಿಕೆಯು ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಮ್‌ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯು 7,767 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 23,672 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ನಿಖರವಾದ ವಿವರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರ ಜಾರಿ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬರಲಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐ10 ನಿಯೋಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಹ್ಯುಂಡೈ ಕಾರು ಆಗಿದ್ದು, 5.59 ಲಕ್ಷದಿಂದ 8.04 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಇದೆ. ಔರಾ 5.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ 8.60 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ, ಐ20 5.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ 11.74 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಟರ್ 5.80 ಲಕ್ಷದಿಂದ 9.46 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ.

ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳಲ್ಲಿ ವೆನ್ಯೂ 7.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ 15.64 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಕ್ರೆಟಾ 10.90 ಲಕ್ಷದಿಂದ 19.95 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ. ವರ್ಣಾ ಸೆಡಾನ್ 10.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ 18.26 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ. ಮೂರು ಸಾಲಿನ ಅಲ್ಕಾಜರ್ ಐಸಿಇ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು 14.50 ಲಕ್ಷದಿಂದ 21.25 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ. ಕ್ರೆಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹ್ಯುಂಡೈ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ದು 18.02 ಲಕ್ಷದಿಂದ 23.67 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ.

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TAGGED:

HYUNDAI MOTOR INDIA
HYUNDAI MOTOR INDIA BSE FILING
CAR PRICE REVISION 2026
INPUT COMMODITY OPERATIONAL COSTS
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