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ಎಲ್ಲ ಇವಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! ಹುಂಡೈನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಇವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಿಮ್​ ಸಿದ್ಧ, 30 ಸಾವಿರ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್​ ಪಾಯಿಂಟ್​

Hyundai Motor India: ಹುಂಡೈ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಆ್ಯಪ್​ನಲ್ಲಿ 30 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು EV ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. CPO ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಯೋಜಿತ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

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ಹುಂಡೈನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಇವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಿಮ್​ ಸಿದ್ಧ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 20, 2026 at 3:34 PM IST

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Hyundai Motor India: ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಯಾದ ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (HMIL)ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನ (EV) ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ 'myHyundai' ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 30 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಯೋಜಿತ EV ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳು (CPOಗಳು) ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ (EVಗಳು) ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹತ್ತಿರದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು 'myHyundai' ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ಸಂಯೋಜಿತ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸರಾಸರಿ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೆಹಲಿ-ಗುರುಗ್ರಾಮ್-ಜೈಪುರ, ಮುಂಬೈ-ಪುಣೆ-ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ-ರತ್ನಗಿರಿ-ಗೋವಾ, ಚೆನ್ನೈ-ವೆಲ್ಲೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನೂಲ್-ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು HMIL ಹೇಳಿದೆ. HMIL ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ತರುಣ್ ಗರ್ಗ್, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"30,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು 'myHyundai' ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು EV ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ EV ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಸಮಗ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ HMIL ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಂಪನಿ 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಾಮ್ಯದ DC ವೇಗದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ 183 ರಿಂದ 600ಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. HMIL ಪ್ರಕಾರ, 3,00,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು EV ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅವಧಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅದರ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೂಲಕ 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್-ಗಂಟೆಗಳ (kWh) ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಬಳಕೆಯು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 3.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್​-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

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