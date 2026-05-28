ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ! ಇಂಧನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆ
Car Price Increase: ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ.
Published : May 28, 2026 at 8:12 AM IST
Car Price Increase: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿ ಬೆಲೆಗಳ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳೂ ಸಹ ಏರುತ್ತಿವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಇನ್ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರದಿ.
ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತನ್ನ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ₹12,800ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮೇ 2026.
ಹುಂಡೈ ಕಾರುಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಗರಿಷ್ಠ ಹೆಚ್ಚಳವು ₹12,800ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಹಂತವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 8ರಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಫೈಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ ಒಂದರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿತ್ತು.
ಹುಂಡೈ ಕಾರುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ: ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಕಂಪನಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಡಾನ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಸ್ಯುವಿಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಟಾ ಮತ್ತು ವೆನ್ಯೂದಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮಾದರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರೆಟಾ ಇವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್, ಔರಾ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐ10 ನಿಯೋಸ್, ಐ20, ಅಲ್ಕಾಜರ್, ವರ್ನಾ, ಟಕ್ಸನ್, ಕೋನಾ ಮತ್ತು ಅಯೋನಿಕ್ 5 ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ಈ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾರುತಿ ಕಾರುಗಳೂ ಸಹ ದುಬಾರಿ: ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯಾದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಜೂನ್ 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹30,000ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇನ್ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಈ ಕ್ರಮದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ರೆಗ್ಯೂಲೆಟರಿ ಫೈಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಾಹನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುತಿಯ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್, ಸ್ವಿಫ್ಟ್, ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್, ಎರ್ಟಿಗಾ ಮತ್ತು ಡಿಜೈರ್ನಂತಹ ಹಲವಾರು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮಾದರಿಗಳು ಸೇರಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ವಿವಿಧ ಆಂತರಿಕ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿದ ವೆಚ್ಚದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೂ ಈಗ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಫೈಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ವೆಚ್ಚಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಈಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮವು ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
