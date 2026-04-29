ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಹುಂಡೈ ಐಯೋನಿಕ್ 5: ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 690 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್!
Hyundai IONIQ 5 Facelift Launched: ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಹುಂಡೈ ಐಯೋನಿಕ್ 5ನ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : April 29, 2026 at 11:41 AM IST
Hyundai IONIQ 5 Facelift Launched: ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಐಯೋನಿಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ಮತ್ತು ವರ್ಧಿತ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇವಿ ಬಿಡುಗಡೆಗಳ ಸೀರಿಸ್ ನಂತರ ಹುಂಡೈ ಈಗ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಐಯೋನಿಕ್ 5 ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ.
ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಡಿಸೈನ್, ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್ಸ್, ಟ್ವೀನ್ 12.3-ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, 690 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಸಿಂಗಲ್-ಚಾರ್ಜ್ ರೇಂಜ್ ನೀಡುವ ದೊಡ್ಡ 84 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ: ನೀವು ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ₹55.70 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಹುಂಡೈ ಐಯೋನಿಕ್ 5 ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟ್, ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪರ್ಲ್, ಟೈಟಾನ್ ಗ್ರೇ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಕ್ ವೈಟ್ನಂತಹ ಬಾಹ್ಯ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಬ್ಸಿಡಿಯನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಥೀಮ್ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಬೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಡನ್ ಎಕ್ಸಿಟೀರಿಯರ್: ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಐಯೋನಿಕ್ 5 ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಮಾದರಿಯು ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಐಯೋನಿಕ್ 5 ರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಹೊಸ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಇದು ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್ಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ದೃಢವಾದ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು, ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಹೊಸ ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹಿಂಭಾಗದ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು V-ಗಾರ್ನಿಷ್ ಬೆಳಕಿನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್: ಹೊಸ ಹುಂಡೈ ಐಯೋನಿಕ್ 5 ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಈಗ 4-ಡಾಟ್ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಲೈಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ 3-ಸ್ಪೋಕ್ ಲೆದರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್, ಸೆಂಟರ್ ಫ್ಯಾಸಿಯಾ, ಹೀಟೆಡ್ ಮತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಭೌತಿಕ ಬಟನ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಾಗಿ ಡ್ಯುಯಲ್ 12.3-ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್, ಹೊಸ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಓವರ್-ದಿ-ಏರ್ (OTA) ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ವಾಹನವು ರಿಮೋಟ್ ಇಮ್ಮೊಬಿಲೈಸೇಶನ್ ಕಾರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಕಿ-ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಹಾಯ (ಹಿಂಭಾಗ) ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದೂರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಂತಹ ಹೊಸ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬ್ಲೂಲಿಂಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ವಾಹನವನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: ಹುಂಡೈ ಐಯೋನಿಕ್ 5 ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದಾದ 84 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ 72.6 kWh ಯೂನಿಟ್ಗಿಂತ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಫುಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 690 ಕಿಮೀ ವರೆಗಿನ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವಿಸ್ತೃತ ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಹುಂಡೈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಇತರ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡುವುದಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. 2026 ಹುಂಡೈ ಐಯೋನಿಕ್ 5 350 kW DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹೊಸ ಐಯೋನಿಕ್ 5 ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.
