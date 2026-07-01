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ಹುಂಡೈ ಇಂಡಿಯಾ ಮೆಗಾ ಪ್ಲಾನ್; ನ್ಯೂ ಕ್ರೆಟಾ ಸೇರಿದಂತೆ 4 ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಎಸ್​​ಯುವಿಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಗಿಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ ಕಂಪನಿ

Hyundai India Mega Plan: ಹುಂಡೈ ಇಂಡಿಯಾ ಮೆಗಾ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕ್ರೆಟಾ ಸೇರಿದಂತೆ 4 ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಎಸ್​​ಯುವಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..

POWERFUL SUV HYUNDAI INDIA NEXT GEN CRETA HYUNDAI NEW MODELS
ಕ್ರೆಟಾ ಸೇರಿದಂತೆ 4 ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಎಸ್​​ಯುವಿಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಗಿಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ ಕಂಪನಿ (Photo Credit: Hyundai)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 1, 2026 at 2:55 PM IST

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Hyundai India Mega Plan: ಪ್ರಮುಖ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ದೈತ್ಯ ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಭಾರತೀಯ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 26 ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಹುಂಡೈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಪಾರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಎಸ್‌ಯುವಿ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ, ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮವು ಹುಂಡೈ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಮತ್ತು ಎಂಪಿವಿ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಮುಂಬರುವ ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿರುವ ಮೈಕ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ: ಹುಂಡೈನಿಂದ ಮುಂಬರುವ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದು 'HE1i' ಎಂಬ ಸಂಕೇತನಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ಬಲವಾದ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿಗೆ ಇದು ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವಿ ದಪ್ಪ, ಬಾಕ್ಸಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹುಂಡೈ ಇನ್‌ಸ್ಟರ್ ಇವಿ ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಈ ಮಾದರಿಯು 42kWh ಮತ್ತು 49kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 2026ರ ದೀಪಾವಳಿ ಸೀಸನ್​ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಾರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಹುಂಡೈ ಬಯಾನ್ ಮೂಲದ ಹೊಸ ಎಸ್​ಯುವಿಗೆ ಹೊಸ ಎಂಜಿನ್‌: ಹುಂಡೈ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವೆನ್ಯೂ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಟಾ ಮಾದರಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ಬಯಾನ್ ಆಧಾರಿತ ಎಸ್​ಯುವಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಈ ವಾಹನವು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಮುಂಬರುವ 'ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್'ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ. ಈ ಎಸ್​ಯುವಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ಅದರ ಹೊಸ 1.2-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್. ಕ್ರೆಟಾದ ದೃಢವಾದ 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಎಂಜಿನ್‌ಗಿಂತ ಸ್ಥಳಾಂತರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಹೊಸ ಘಟಕವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರಾಟಗಾರ ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರೆಟಾಕ್ಕಿಂತ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹುಂಡೈ ಕಂಪನಿಯು ದಿಟ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದು, ಹೈಟೆಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಒಳಾಂಗಣವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರೆಟಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಪ್ರಬಲವಾದ ಬಲವಾದ-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಯು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಿನೊಂದಿಗೆ ಹುಂಡೈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಹೊಸ 'ಪ್ಲಿಯೋಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್' ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ.

ಹ್ಯುಂಡೈ 7-ಸೀಟರ್​ ಎಸ್​ಯುವಿ: ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹ್ಯುಂಡೈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 3-ಸಾಲು (7-ಸೀಟರ್​) ಎಸ್​ಯುವಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 'Ni1i' ಎಂಬ ಸಂಕೇತನಾಮ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಚೀನಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಹುಂಡೈ ಟಕ್ಸನ್ ಲಾಂಗ್-ವ್ಹೀಲ್‌ಬೇಸ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರು ಹ್ಯುಂಡೈನ ಹೊಸ ತಾಲೇಗಾಂವ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಮೊದಲ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ಕ್ರೆಟಾದಂತೆ ಈ 7-ಸೀಟರ್​ ಎಸ್‌ಯುವಿಯು ಬಲವಾದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಓದಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ!: ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಒಂದಾಗುತ್ತಿವೆ ಜಪಾನ್​ ಕಂಪನಿಗಳು​!

TAGGED:

POWERFUL SUV
HYUNDAI INDIA
NEXT GEN CRETA
HYUNDAI NEW MODELS
HYUNDAI INDIA MEGA PLAN

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