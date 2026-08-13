5 ಕಲರ್ಸ್, 4 ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹ್ಯುಂಡೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ ನೈಟ್ ಲಗ್ಗೆ: ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Hyundai Exter Knight Launched: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹ್ಯುಂಡೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ ನೈಟ್ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : August 13, 2026 at 11:57 AM IST|
Updated : August 13, 2026 at 12:40 PM IST
Hyundai Exter Knight Launched: ಸೌತ್ ಕೊರಿಯನ್ ಕಾರ್ ಮೇಕರ್ ಹ್ಯುಂಡೈ ತನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ - ಲೆವೆಲ್ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್-ಔಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ₹8.13 ಲಕ್ಷ ದಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯುಂಡೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ ನೈಟ್ ಬರೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ ನೈಟ್ ರೇಂಜ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಡೆಬ್ಯೂ ಆದ್ಮೇಲೆ 1,00,000 ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹ್ಯುಂಡೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ ನೈಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಅನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಎಮ್ಟಿ ಮತ್ತು Hy-CNG ಡ್ಯುಯೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ.
ಐದು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್: ಟೈಟಾನಿಯಂ ಬ್ಲಾಕ್, ಅಟ್ಲಾಸ್ ವೈಟ್, ಸ್ಟಾರಿ ನೈಟ್, ಟೈಟಾನ್ ಗ್ರೇ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೋನ್ಸ್ ಎಂಬ ಐದು ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇವೆ. ಯಾವುದೇ ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹ್ಯುಂಡೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ ನೈಟ್ HX 6 ಮತ್ತು HX 10 ಟ್ರಿಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಟಾಪ್-ರೇಂಜ್ ಎಎಮ್ಟಿ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬೆಲೆ ₹9.60 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Hy-CNG ಡ್ಯುಯೋ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ರಿಮ್ ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದೆ.
ಹ್ಯುಂಡೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ ನೈಟ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ)
|ವೇರಿಯಂಟ್
|ಎಂಜಿನ್
|ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್
|ಬೆಲೆ
|HX 6 Knight
|1.2L ಕಪ್ಪಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್
|MT
|₹8,13,500
|HX 6 Knight
|1.2L ಕಪ್ಪಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್
|AMT
|₹8,73,500
|HX 6 Knight
|1.2L ಬೈ-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಪ್ಪಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜೊತೆ CNG
|MT
|₹9,09,500
|HX 10 Knight
|1.2L ಕಪ್ಪಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್
|AMT
|₹9,60,500
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್: ಮೆಕಾನಿಕಲಿ ಹ್ಯುಂಡೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ ನೈಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಸ್ಯುವಿಯ 1.2-ಲೀಟರ್ ಕಪ್ಪಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಜೊತೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಟೋ ಎಎಮ್ಟಿ ಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯುಂಡೈ ಇದನ್ನು ಬೈ-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಪ್ಪಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜೊತೆ CNG ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ.
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್: ಹ್ಯುಂಡೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ ನೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹ್ಯುಂಡೈ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್, ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೇ ಫ್ರಂಟ್, ರಿಯರ್ ಬಂಪರ್ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೇ ಸೈಡ್ ಸಿಲ್ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ R15 ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ನೈಟ್ ಎಂಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಕೆಲವು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಬದಲಿಗೆ R15 ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೇ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವೀಲ್ಸ್ ಅದೇ ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗೆ ಆಲ್-ಬ್ಲಾಕ್ ಥೀಮ್ ಜೊತೆ ಬ್ರಾಸ್ ಅಕ್ಸೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೆಮಿ-ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸೀಟ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಆಂಬರ್-ಕಲರ್ಡ್ ಫುಟ್ವೆಲ್ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ D-ಕಟ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ.
HMILನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ & ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹೆಡ್ ಅಮಿತ್ ಧೌಂದಿಯಾಲ್ ಲಾಂಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಲಾಂಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹ್ಯುಂಡೈ EXTER ಸ್ಟೈಲಿಶ್, ಫೀಚರ್-ರಿಚ್ ಮತ್ತು ಡಿಪೆಂಡಬಲ್ SUV ಹುಡುಕ್ತಿರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಹೊಸ ಹ್ಯುಂಡೈ EXTER ನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ಆಲ್-ಬ್ಲಾಕ್ ಥೀಮ್, ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಬ್ರಾಸ್ ಡಿಟೇಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಡಿಸೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಇದರ ಬೋಲ್ಡ್ SUV ಕ್ಯಾರಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ನೈಟ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಓವರ್ವೆಲ್ಮಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 1,00,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೈಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿವೆ. ಹೊಸ ಹ್ಯುಂಡೈ EXTER ನೈಟ್ ಎವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ರೆಸೋನೇಟ್ ಆಗುವ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡೋ HMIL ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ" ಎಂದರು.
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