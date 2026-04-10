ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಸಮ್ಮರ್ ಎಡಿಷನ್ ಲಾಂಚ್: ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಸ್!
Hyundai Creta Summer Edition Launched: ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳ ರಾಜನಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕ್ರೆಟಾ ಹೊಸ "ಸಮ್ಮರ್ ಎಡಿಷನ್" ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
Published : April 10, 2026 at 11:45 AM IST
Hyundai Creta Summer Edition Launched: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ದೈತ್ಯ ಹುಂಡೈ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತನ್ನ ಕ್ರೆಟಾ ಮಾದರಿಯ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಮ್ಮರ್ ಎಡಿಷನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಕೇವಲ ಬೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಈಗ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕುರಿತ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 1.4 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರು ಕ್ರೆಟಾವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2025-26 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 2,00,000 ಯುನಿಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದರೆ ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.
ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳು: ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಸಮ್ಮರ್ ಎಡಿಷನ್ ಒಟ್ಟು ಆರು ಪ್ರಮುಖ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳು EX, EX(O), S(O), S(O) ನೈಟ್, SX, ಮತ್ತು SX ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹12.06 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಆದರೆ, ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹17.89 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪ್ರತಿ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಆರಂಭಿಕ ಮಟ್ಟದ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
|ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಸಮ್ಮರ್ ಎಡಿಷನ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು
|ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು
|ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್
|ಬೆಲೆ
|EX Summer Edition
|1.5-ಲೀ. MPi ಪೆಟ್ರೋಲ್
|ಮ್ಯಾನುವಲ್
|ರೂ. 12,05,900
|1.5-ಲೀ. ಡೀಸೆಲ್
|ಮ್ಯಾನುವಲ್
|ರೂ. 13,61,900
|EX(O) Summer Edition
|1.5-ಲೀ. MPi ಪೆಟ್ರೋಲ್
|ಮ್ಯಾನುವಲ್
|ರೂ. 13,13,400
|1.5-ಲೀ. MPi ಪೆಟ್ರೋಲ್
|IVT
|ರೂ. 14,48,900
|1.5-ಲೀ. ಡೀಸೆಲ್
|ಮ್ಯಾನುವಲ್
|ರೂ. 14,69,400
|1.5-ಲೀ. ಡೀಸೆಲ್
|ಆಟೋಮೆಟಿಕ್
|ರೂ. 16,04,400
|S(O) Summer Edition
|1.5-ಲೀ. MPi ಪೆಟ್ರೋಲ್
|ಮ್ಯಾನುವಲ್
|ರೂ. 14,19,900
|1.5-ಲೀ. MPi ಪೆಟ್ರೋಲ್
|IVT
|ರೂ. 15,64,900
|1.5-ಲೀ. ಡೀಸೆಲ್
|ಮ್ಯಾನುವಲ್
|ರೂ. 15,80,900
|1.5-ಲೀ. ಡೀಸೆಲ್
|ಆಟೋಮೆಟಿಕ್
|ರೂ. 17,25,900
|S(O) Knight Summer Edition
|1.5-ಲೀ. MPi ಪೆಟ್ರೋಲ್
|ಮ್ಯಾನುವಲ್
|ರೂ. 14,38,400
|1.5-ಲೀ. ಡೀಸೆಲ್
|ಮ್ಯಾನುವಲ್
|ರೂ. 15,99,400
|SX Summer Edition
|1.5-ಲೀ. MPi ಪೆಟ್ರೋಲ್
|ಮ್ಯಾನುವಲ್
|ರೂ. 15,03,600
|SX Premium Summer Edition
|1.5-ಲೀ. MPi ಪೆಟ್ರೋಲ್
|ಮ್ಯಾನುವಲ್
|ರೂ. 16,33,400
|1.5-ಲೀ. MPi ಪೆಟ್ರೋಲ್
|IVT
|ರೂ. 17,77,900
|1.5-ಲೀ. ಡೀಸೆಲ್
|ಮ್ಯಾನುವಲ್
|ರೂ. 17,88,900
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಸಮೂಹ: ಪ್ರವೇಶ ಮಟ್ಟದ ಎಕ್ಸ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೀ ಮತ್ತು ಪುಶ್-ಬಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ನಂತಹ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾದರಿಗೆ ₹12.05 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮಾದರಿಗೆ ₹13.61 ಲಕ್ಷ. EX(O) ರೂಪಾಂತರವು ಕ್ವಾಡ್-ಬೀಮ್ LED ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು, LED ಟೈಲ್ ಲೈಟ್ಗಳು, LED DRLಗಳು ಮತ್ತು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದ ಸೀಟಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹಿಂಭಾಗದ ಕಿಟಕಿ ಸನ್ಶೇಡ್ಗಳು ಸಹ ಈ ರೂಪಾಂತರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.
ಸೇಫ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್, ಡ್ಯಾಶ್ಕ್ಯಾಮ್: ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹುಂಡೈ S(O) ಮತ್ತು S(O) ನೈಟ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಾಧನವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಅಪಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪುರಾವೆಯಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನೈಟ್ ಎಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥೀಮ್ನಿಂದ ಬಂದ ಲುಕ್ ಯುವಕರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆ ₹14.19 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹17.25 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರಗಳು: ಕ್ರೆಟಾ SX ಸಮ್ಮರ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಬಿಗ್ 10.25-ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಟಿ-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕಾರಿನ ಒಳಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಟಾಪ್-ಆಫ್-ದಿ-ಲೈನ್ SX ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ತುಂಗವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರೌಂಡ್ ವ್ಯೂ ಮಾನಿಟರ್ (SVM), ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ವ್ಯೂ ಮಾನಿಟರ್ (BVM) ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಕಾರಿನ ಸುತ್ತಲೂ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲದರ ಸಂಪೂರ್ಣ 360-ಡಿಗ್ರಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಕಿರಿದಾದ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ದಟ್ಟಣೆಯ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಅಮೂಲ್ಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಎಂಜಿನ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಎಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ವಾಹನಗಳು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ 1.5-ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ (115hp) ಮತ್ತು 1.5-ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ (116hp) ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯು ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್, IVT ಮತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸುಡುವ ಬೇಸಿಗೆಯ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹುಂಡೈನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರಾಟ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸುನಿಲ್ ಮುಲ್ಚಂದಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
