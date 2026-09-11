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ಹ್ಯುಂಡೈನಿಂದ 3 ಲಾಂಜ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಲಾಂಚ್​: ಒಟಿಟಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್​, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 5-ಸೀಟರ್ ಅಲ್ಕಾಜರ್ ಪರಿಚಯ!

Hyundai Lounge Edition Launch: ಹ್ಯುಂಡೈ ಮೂರು ಲಾಂಜ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಕಾಜರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 5-ಸೀಟರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

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ಹ್ಯುಂಡೈನಿಂದ 3 ಲಾಂಜ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಲಾಂಚ್ (Photo Credit: Hyundai)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 11, 2026 at 2:15 PM IST

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Hyundai Lounge Edition Launch: ಹ್ಯುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳಾದ ಕ್ರೆಟಾ, ಕ್ರೆಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಕಾಜರ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಲಾಂಜ್ ಎಡಿಷನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ ಟ್ರಿಮ್‌ಗಳ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು, 11.6 ಇಂಚಿನ ರಿಯರ್-ಸೀಟ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಹೊಸ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರಾಂಜ್ ಬಾಹ್ಯ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಟ್ರಿಮ್ ಪಡೆದಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತ 90,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಲ್ಕಾಜರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 5-ಸೀಟರ್ ಆಯ್ಕೆ!: ಅಲ್ಕಾಜರ್ ಲಾಂಜ್ ಎಡಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 6 ಅಥವಾ 7 ಸೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ 3-ಸಾಲಿನ ಎಸ್‌ಯುವಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 5-ಸೀಟರ್ ಲೇಔಟ್ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹ್ಯುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಲಾಂಜ್ ಎಡಿಷನ್ ಕಿಂಗ್ ಟ್ರಿಮ್‌ನ 1.5 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್-CVT ಮತ್ತು 1.5 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್-AT ಎಂಜಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾದರಿ 19.22 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮಾದರಿ 20.31 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಿಂಗ್ ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗಿಂತ 53,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಹ್ಯುಂಡೈ ಲಾಂಜ್ ಎಡಿಷನ್ ಬೆಲೆ ಲಿಸ್ಟ್​

ಮಾಡೆಲ್ವೇರಿಯಂಟ್ಬೆಲೆ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ)
ಕ್ರೆಟಾ ಲಾಂಜ್ ಎಡಿಷನ್1.5 MPi IVT ಕಿಂಗ್ ಲಾಂಜ್ರೂ. 19,21,700
1.5 MPi IVT ಕಿಂಗ್ ಲಾಂಜ್ DT (ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್)ರೂ. 19,36,700
1.5 CRDi AT ಕಿಂಗ್ ಲಾಂಜ್ (ಡೀಸೆಲ್)ರೂ. 20,30,700
1.5 CRDi AT ಕಿಂಗ್ ಲಾಂಜ್ DT (ಡೀಸೆಲ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್)ರೂ. 20,45,700
ಅಲ್ಕಾಜರ್ ಲಾಂಜ್ ಎಡಿಷನ್1.5 AT ಸಿಗ್ನೇಚರ್ 5S ಲಾಂಜ್ (5-ಸೀಟರ್)ರೂ. 21,80,700
1.5 AT ಸಿಗ್ನೇಚರ್ 5S ಲಾಂಜ್ DT (5-ಸೀಟರ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್)ರೂ. 21,95,700
ಕ್ರೆಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲಾಂಜ್ ಎಡಿಷನ್ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ LR ಲಾಂಜ್ರೂ. 24,34,100
ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ LR ಲಾಂಜ್ DT (ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್)ರೂ. 24,49,100
ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ LR (HC) ಲಾಂಜ್ (ಹೈ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್)ರೂ. 25,07,100
ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ LR (HC) ಲಾಂಜ್ DT (ಹೈ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್)ರೂ. 25,22,100

ಅಲ್ಕಾಜರ್ ಲಾಂಜ್ ಎಡಿಷನ್ ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ 1.5 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್-AT ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು, 5-ಸೀಟರ್ ಬೆಲೆ 21.81 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು 7-ಸೀಟರ್‌ಗಿಂತ 90,000 ಮತ್ತು 6-ಸೀಟರ್‌ಗಿಂತ 71,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು. ಕ್ರೆಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲಾಂಜ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ LR ಟ್ರಿಮ್‌ನ 51.4kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ 24.34 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾದರಿಗಿಂತ 67,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೊಂದಿದೆ.

ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥೀಮ್ ಡಿಸೈನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಾಂಜ್ ಎಡಿಷನ್: ಮೂರು ಲಾಂಜ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ 11.6 ಇಂಚಿನ ರಿಯರ್-ಸೀಟ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು OTT ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್, ಫೋನ್ ಮಿರರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೂಲಕ ಗೇಮಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಗೆ ವೈಟ್ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರಾಂಜ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್‌ಗಳು ಈಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಫಿನಿಶ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ.

ಕ್ರೆಟಾ ಮತ್ತು ಅಲ್ಕಾಜರ್‌ನಲ್ಲಿ 18 ಇಂಚು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ 17 ಇಂಚು ಗಾತ್ರ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳು, ORVMಗಳು, ರೂಫ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್, ರೂಫ್ ರೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು C-ಪಿಲ್ಲರ್ ಗಾರ್ನಿಶ್‌ಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್-ಔಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಳಗೆ ಆಲ್-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ AC ವೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್, ಲಾಂಜ್ ಸೀಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಹೆಡ್‌ರೆಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಂಜ್ ಎಂಬಾಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಎಂದು HMILನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಅಮಿತ್ ಧೌಂಡಿಯಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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