ಭಾರತದ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದ ಹುಂಡೈನ ಹೊಸ ಎಸ್ಯುವಿ: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಲಿದೆ ಈ ಕಾರ್!
Hyundai Bayon Launch India: ಹುಂಡೈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜರ್ಮನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸುಧಾರಿತ ಎಐ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಲೆವೆಲ್ 2 ಅಡಾಸ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೊಂದಿರುವ ತನ್ನ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : October 26, 2026 at 11:26 AM IST
Hyundai Bayon Launch India: ಜಾಗತಿಕ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ದೈತ್ಯ ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ (Hyundai Motor India) ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿದೆ. ದೇಶದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ತನ್ನ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಮಿಡ್-ಸೈಜ್ ಎಸ್ಯುವಿ 'ಹುಂಡೈ ಬೇಯಾನ್' (Hyundai Bayon) ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಎಸ್ಯುವಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಾದ ಹುಂಡೈ ವೆನ್ಯೂ (Venue) ಮತ್ತು ಕ್ರೆಟಾ (Creta) ಕಾರುಗಳ ಮಧ್ಯದ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಭವ್ಯ ಕಾರಿನ ಬುಕಿಂಗ್ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಕೇವಲ ₹11,000 ಟೋಕನ್ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾರಿನ ವಿತರಣೆ (Deliveries) ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಳುತ್ತಿರುವ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ (Maruti Suzuki Victoris) ಕಾರಿಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ.
ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ಡಿಸೈನ್: ಹೊಸ ಹುಂಡೈ ಬೇಯಾನ್ ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಸೆಟಪ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬಾನೆಟ್ನ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ತೆಳುವಾದ ಎಲ್ಇಡಿ ಡೇಟೈಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಸ್ (DRLs) ಮತ್ತು ಬಂಪರ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಇದರ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ರಗಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಕಾರಿನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಪ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲೈನ್ಗಳು, ಆಕರ್ಷಕ ವೀಲ್ ಆರ್ಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪೆಟಲ್ ಶೈಲಿಯ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್-ಔಟ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ 'ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ರೂಫ್' ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಳುವಾದ ಟೇಲ್-ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಆದ 'Bayon' ಲೋಗೋ ಕಾರಿನ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಜನರೇಟಿವ್ ಎಐ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲ ಕಾರು: ಕಾರಿನ ಒಳಾಂಗಣ (Interior) ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೃಹತ್ 12.3-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪನೋರಮಿಕ್ ಲೇಔಟ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಎನ್ವಿಡಿಯಾ (NVIDIA) ಚಾಲಿತ ಹುಂಡೈ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ (ccNC) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಕಾರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ (Perplexity) ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ಹೌಂಡ್ ಎಐ (SoundHound AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧರಿತ 'ಜನರೇಟಿವ್ ಎಐ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್' ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹುಂಡೈ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ (Offline) ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ಬೆಂಗಾಲಿ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಧ್ವನಿ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು (Voice Commands) ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು. ಜೊತೆಗೆ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹುಂಡೈ ಬ್ಲೂ ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಒಟಿಎ (OTA) ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಇಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಹುಂಡೈ ಬೇಯಾನ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾದಲ್ಲಿದ್ದ 1.5-ಲೀಟರ್, 4-ಸಿಲಿಂಡರ್, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ MPi ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 115 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 144 Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ (iVT/CVT) ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾರಿನ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಐವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ 'ಡ್ಯಾಶ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಮೋಡ್' (Dash Boost Mode) ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಡಲ್ ಶಿಫ್ಟರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಕೋ, ನಾರ್ಮಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್: ಹುಂಡೈ ಸಂಸ್ಥೆಯು 'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೆ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಬಾಡಿ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 69 ರಷ್ಟು ಸುಧಾರಿತ ಹೈ-ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಇಎಸ್ಸಿ (ESC) ಸೇರಿದಂತೆ 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವೆರಿಯೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ 3 ರಾಡಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು 12 ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ಹುಂಡೈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಸೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ 2 ಪ್ರೊ ADAS' (Level 2 Pro ADAS) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕೊಲಿಷನ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್, ಲೇನ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಬ್ಲೈಂಡ್-ಸ್ಪಾಟ್ ಕೊಲಿಷನ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್, ಸರೌಂಡ್ ವ್ಯೂ ಮಾನಿಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ & ಗೋ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ 23 ಪ್ರಮುಖ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಹ್ಯುಂಡೈ ಬೇಯಾನ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು:
|Category
|Component / Feature
|Specifications & Details
|Mechanical & Performance
|Engine
|1.5-litre, 4-cylinder naturally aspirated petrol engine
|Power Output
|113 bhp (115 PS) @ 6,300 rpm
|Peak Torque
|144 Nm @ 4,500 rpm
|Transmission Options
|6-speed Manual (MT) or Intelligent Variable Transmission (iVT)
|Drive Modes
|Eco, Normal, Sport (iVT automatic variants only)
|Dimensions & Capacity
|Exterior Dimensions
|4,245 mm (Length) × 1,810 mm (Width) × 1,605 mm (Height)
|Wheelbase
|2,600 mm
|Ground Clearance
|205 mm
|Boot Space
|505 Litres
|Displays & Software
|Dual Screens
|12.3-inch digital instrument cluster + 12.3-inch infotainment display
|Voice Commands
|Generative AI assistant powered by Perplexity & SoundHound AI
|Infotainment OS
|NVIDIA ccNC (Connected Car Navigation Cockpit) system
|System Updates
|Seamless Over-The-Air (OTA) software and maps updates
|Connectivity & Media
|Smartphone Integration
|Wireless Apple CarPlay & Android Auto
|Connected Car Tech
|Hyundai Bluelink with 70+ connected vehicle features
|Audio System
|8-speaker Bose premium sound system with subwoofer
|Comfort & Luxury
|Seating Comfort
|Front-ventilated seats with premium leatherette upholstery
|Comfort & Luxury
|Seating Comfort
|Front ventilated seats with premium leatherette upholstery
|Roof
|Voice-controlled electric panoramic sunroof
|Air Conditioning
|Dual-zone automatic climate control with dedicated rear AC vents
|Device Charging
|Wireless phone charging pad + front & rear USB Type-C fast ports
|Cabin Ambience
|Multi-colour ambient lighting system
|Safety & Parking
|Standard Safety
|6 Airbags, ESC, Vehicle Stability Management (VSM), Hill Assist
|Advanced Safety
|Level 2 Pro ADAS package (23 autonomous driver assistance functions)
|Camera & Sensors
|360-degree surround-view monitor + front & rear parking sensors
|Braking & Monitoring
|All-wheel disc brakes + Highline Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
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