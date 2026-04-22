496km ಮೈಲೇಜ್​, 29 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 80% ಚಾರ್ಜ್​! ಹುಂಡೈನಿಂದ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಕಾರ್​ ರಿವೀಲ್

Hyundai unveils Ioniq 3: ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು, ಹುಂಡೈ ಐಯೋನಿಕ್ 3 ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

HYUNDAI IONIQ 3 LAUNCH DATE HYUNDAI IONIQ 3 FEATURES HYUNDAI IONIQ 3 PRICE HYUNDAI IONIQ 3 BATTERY
ಹುಂಡೈನಿಂದ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಕಾರ್​ ರಿವೀಲ್ (Photo Credit: Hyundai)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 22, 2026 at 9:39 AM IST

Hyundai unveils Ioniq 3: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಂಡೈ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿರುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಸ ಹುಂಡೈ ಅಯೋನಿಕ್ 3 (Hyundai Ioniq 3) ಅನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. 2026ರ ಮಿಲನ್ ಡಿಸೈನ್ ವೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಈ ವಾಹನವು ಅಯೋನಿಕ್ ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿದೆ.

ಹುಂಡೈ ಅಯೋನಿಕ್ 3 ಅನ್ನು "ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಳುವಾದ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಕ್ಸೆಲ್-ಇನ್​ಸ್ಪೈರ್ಡ್​ ಲೈಟಿಂಗ್​ ಕಾರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲುಕ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು "ಏರೋ ಹ್ಯಾಚ್" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಂಡು ವೇಗವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವಂತೆ ಇದರ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್​ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಿನ ಸೈಜ್​ ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೂ ಇದರ ಫ್ಲಾಟ್​ಫ್ಲೋರ್​, ವಿಸ್ತೃತ ರೂಫ್​ನಿಂದ ಒಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

  • ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್: ಈ ರೂಪಾಂತರವು 42.2 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಿಂಗಲ್​ ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 344 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್​ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
  • ಲಾಂಗ್​ ರೇಂಜ್​​ ಮಾಡೆಲ್​: ಲಾಂಗ್​ ಡ್ರೈವ್​ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಬೃಹತ್ 61 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 496 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳ ಮೈಲೇಜ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾರು ಗಂಟೆಗೆ 170 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅದರ ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 29 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 10% ರಿಂದ 80% ವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್​ ಮಾಡಬಹುದು.

ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟರೇ ಯಾವುದೋ ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್​ನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಹುಂಡೈ ಇದನ್ನು "ಫರ್ನಿಶ್ಡ್​ ಸ್ಪೇಸ್​" ಥೀಮ್‌ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಲಗೇಜ್‌ಗಾಗಿ 441 ಲೀಟರ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು "ಮೆಗಾಬಾಕ್ಸ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ನಿಂದ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು ಹೊಸ ಪ್ಲಿಯೋಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮೊದಲ ಹುಂಡೈ ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ 12.9 ಇಂಚುಗಳಿಂದ 14.6 ಇಂಚುಗಳವರೆಗಿನ ಬಿಗ್​ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬೋಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೀ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಅದರ ಹೈಟೆಕ್ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹುಂಡೈ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ವಾಹನವು "ಹ್ಯುಂಡೈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸೆನ್ಸ್" ಎಂದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ADAS) ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೈವೇ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಬ್ಲೈಂಡ್-ಸ್ಪಾಟ್ ವ್ಯೂ ಮಾನಿಟರ್ ಮತ್ತು ರಿಮೋಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳದೆಯೇ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಳಸಿ ಕಾರನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರ ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ದೃಢವಾದ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್​ ಗಮನಿಸಿದರೆ ತಜ್ಞರು ಈ ಕಾರು 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಾಧಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುಂಡೈ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಯೋನಿಕ್ 3 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ವಾಹನವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಥವಾ 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರು ಲಗ್ಗೆಯಿಡಬಹುದು. ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಉದ್ಯಮದೊಳಗಿನ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹25 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹30 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ EV ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV400 ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುವುದು ಖಚಿತ.

