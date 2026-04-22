496km ಮೈಲೇಜ್, 29 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 80% ಚಾರ್ಜ್! ಹುಂಡೈನಿಂದ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ ರಿವೀಲ್
Hyundai unveils Ioniq 3: ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು, ಹುಂಡೈ ಐಯೋನಿಕ್ 3 ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
Published : April 22, 2026 at 9:39 AM IST
Hyundai unveils Ioniq 3: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಂಡೈ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿರುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಸ ಹುಂಡೈ ಅಯೋನಿಕ್ 3 (Hyundai Ioniq 3) ಅನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. 2026ರ ಮಿಲನ್ ಡಿಸೈನ್ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಈ ವಾಹನವು ಅಯೋನಿಕ್ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಹುಂಡೈ ಅಯೋನಿಕ್ 3 ಅನ್ನು "ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಳುವಾದ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಕ್ಸೆಲ್-ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕಾರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು "ಏರೋ ಹ್ಯಾಚ್" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಂಡು ವೇಗವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವಂತೆ ಇದರ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಿನ ಸೈಜ್ ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೂ ಇದರ ಫ್ಲಾಟ್ಫ್ಲೋರ್, ವಿಸ್ತೃತ ರೂಫ್ನಿಂದ ಒಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್: ಈ ರೂಪಾಂತರವು 42.2 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಿಂಗಲ್ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 344 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
- ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಮಾಡೆಲ್: ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಬೃಹತ್ 61 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 496 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾರು ಗಂಟೆಗೆ 170 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅದರ ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 29 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 10% ರಿಂದ 80% ವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟರೇ ಯಾವುದೋ ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಹುಂಡೈ ಇದನ್ನು "ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್" ಥೀಮ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಲಗೇಜ್ಗಾಗಿ 441 ಲೀಟರ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು "ಮೆಗಾಬಾಕ್ಸ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಿಂದ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಹೊಸ ಪ್ಲಿಯೋಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮೊದಲ ಹುಂಡೈ ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ 12.9 ಇಂಚುಗಳಿಂದ 14.6 ಇಂಚುಗಳವರೆಗಿನ ಬಿಗ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬೋಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೀ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಅದರ ಹೈಟೆಕ್ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹುಂಡೈ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ವಾಹನವು "ಹ್ಯುಂಡೈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಸೆನ್ಸ್" ಎಂದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ADAS) ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೈವೇ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಬ್ಲೈಂಡ್-ಸ್ಪಾಟ್ ವ್ಯೂ ಮಾನಿಟರ್ ಮತ್ತು ರಿಮೋಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳದೆಯೇ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಳಸಿ ಕಾರನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ದೃಢವಾದ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗಮನಿಸಿದರೆ ತಜ್ಞರು ಈ ಕಾರು 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಾಧಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುಂಡೈ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಯೋನಿಕ್ 3 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ವಾಹನವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಥವಾ 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರು ಲಗ್ಗೆಯಿಡಬಹುದು. ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಉದ್ಯಮದೊಳಗಿನ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹25 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹30 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ EV ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV400 ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುವುದು ಖಚಿತ.
