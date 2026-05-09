ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸುಜುಕಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ! ಹೇಗಿದೆ ಗೋತ್ತಾ ಇದರ ಕಾರ್ಯ!
Hydrogen Powered Suzuki Swift: ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸುಜುಕಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಆದಷ್ಟುಬೇಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಡಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : May 9, 2026 at 7:46 AM IST
Hydrogen Powered Suzuki Swift: ಜಾಗತಿಕ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಉದ್ಯಮವು ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಕಡೆಗೆ ಬದಲಾದಂತೆ ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು, CNG-ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳು, ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ಎಂಜಿನ್ಗಳು, ಹೈಬ್ರಿಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಚಲನಶೀಲತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿನ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಸುಜುಕಿ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ 47ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಯೆನ್ನಾ ಮೋಟಾರ್ ಸಿಂಪೋಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್-ಚಾಲಿತ ಸುಜುಕಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್-ಸೆಲ್ ವಾಹನಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಈ ಮೂಲಮಾದರಿಯು ಹೈಡ್ರೋಜನ್-ಪವರ್ಡ್ ಆಂತರಿಕ ದಹನಕಾರಿ ಎಂಜಿನ್ (ICE) ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಿತ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.
ಹೈಡ್ರೋಜನ್-ಪವರ್ಡ್ ಸುಜುಕಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್: ಸುಜುಕಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್-ಪವರ್ಡ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಫ್ಯೂಯಲ್-ಸೆಲ್ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಬದಲು ಆಂತರಿಕ ದಹನಕಾರಿ ಎಂಜಿನ್ ಒಳಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸುಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ತತ್ವವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಪವರ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಇಂಧನವಾಗಿ ಸುಡುತ್ತದೆ.
ಸುಜುಕಿ ಈ 1.4-ಲೀಟರ್ ನಾಲ್ಕು-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ AVL ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೋಡ್ ಮತ್ತು ಲೀನ್ ಮೋಡ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೋಡ್ 100 kW ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು 220 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ್ರೆ, ಲೀನ್ ಮೋಡ್ ಸುಧಾರಿತ ದಕ್ಷತೆಗಾಗಿ 10 kW ಮತ್ತು 20 Nm ಕಡಿಮೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಎಥೆನಾಲ್, ಸಿಎನ್ಜಿ, ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಲನಶೀಲ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್-ಪವರ್ಡ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ನ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಂತಹ ವಾಹನವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್-ಪವರ್ಡ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಕಾರುಗಳ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 1,000 ಹೈಡ್ರೋಜನ್-ಪವರ್ಡ್ ಟ್ರಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರಿಗೆ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಕಿಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಇವಿಗಳು, ಸಿಎನ್ಜಿ ವಾಹನಗಳು, ಹೈಬ್ರಿಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಗ ಭಾರತದ ವಿಶಾಲವಾದ ಬಹು-ಇಂಧನ ಚಲನಶೀಲತೆ ತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಿಧಾನದ ಹಿಂದಿನ ತರ್ಕವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿದೆ.
ಜನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕಾರು: ಸುಜುಕಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೂಲಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಿದರೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದರಿಂದ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಆದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವ್ಯಾಪಕ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
