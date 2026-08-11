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ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್​: ಅಮೆರಿಕ ಟಿಪ್‌ಲೈನ್​ನಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ದೂರು ದಾಖಲು!

Sharing Child Sexual Abuse Video: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಶೇರ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್​ನ ಜೀಡಿಮೆಟ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಗಾದಿಂದ ಪೊಲೀಸ್​ ಕೇಸ್​ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

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ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್​ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 11, 2026 at 7:48 AM IST

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Sharing Child Sexual Abuse Video: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಬಾಲಕರ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತೆಲಂಗಾಣದ ಹೈದರಾಬಾದ್​ನ ಜೀಡಿಮೆಟ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಈನಾಡು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ.. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಪೋರ್ನೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಗಾಜುಲರಾಮಾರಂ ಪ್ರದೇಶದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬಾಲಕರನ್ನು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲಾಯಿಟೆಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್' (NCMEC) ಗುರುತಿಸಿದೆ.

ಟಿಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ: ಈ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ NCMEC ಸಂಸ್ಥೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಸೈಬರ್ ಟಿಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳ ಬ್ಯೂರೋಗೆ (NCRB) ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. NCRB ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.

IP ವಿಳಾಸ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪತ್ತೆ: ಮಾಹಿತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ರಂಗಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ರಾಜ್ಯ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸರು, ಆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು. ಅದರ IP ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಫುಟ್‌ಪ್ರಿಂಟ್‌ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಖಾತೆದಾರನ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಾಸಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಜೀಡಿಮೆಟ್ಲ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಆರೋಪಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಪೋರ್ನೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು, ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೈಹಾಕಿದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಪ್ತಚರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಚೈಲ್ಡ್ ಪೋರ್ನೋಗ್ರಫಿ ನೋಡುವುದು, ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದು, ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧ. ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಕಂಡರೆ ಕೂಡಲೇ cybercrime.gov.in ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಲ್ಪ್‌ಲೈನ್ 1930ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ.

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SHARING CHILD PORNOGRAPHY
CHILD PORNOGRAPHY TELANGANA
ONLINE CHILD SEXUAL ABUSE CASE
NCMEC CYBER TIP INDIA
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