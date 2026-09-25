ಆಡಿಯೋ ನಂತರ ಫೋನ್ ಕ್ರಾಂತಿ: ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಿವಿಯ ಮೊದಲ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಎಂಟ್ರಿ!
Mivi One 5G: ಆಡಿಯೋ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಮಿವಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ Mivi One 5G ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : September 25, 2026 at 10:45 AM IST
Mivi One 5G: ಆಡಿಯೋ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಿವಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆದ Mivi One 5G ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ TWS, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು, AI ಪವರ್ಡ್ ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳು, ಸೌಂಡ್ಬಾರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ Mivi ಈಗ ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. Poco ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹಿಮಾಂಶು ತಂಡನ್ ಅವರು Miviಯ ಚೀಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Mivi One 5G ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಮೂರು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಬಂದಿದೆ. 4GB+128GBಗೆ 12,999 ರೂ., 6GB+128GBಗೆ 14,999 ರೂ. ಮತ್ತು 8GB+128GBಗೆ 16,499 ರೂ. ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಲೂ, ಬರ್ಗಂಡಿ, ಪಿಂಕ್, ಗ್ರೀನ್, ನೇವಿ ಬ್ಲೂ ಎಂಬ 5 ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟವಾಗಲಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8ರಿಂದ ಮೊದಲ ಸೇಲ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ UPI ಪಾವತಿಗೆ 1000 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಆಗ ಬೆಲೆ 11,999 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಚಿಪ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮಿವಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ.
Mivi One 5G ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿ:
|ಮಾಡೆಲ್
|ಬೆಲೆ
|4GB + 128GB
|Rs 12,999
|6GB + 128GB
|Rs 14,999
|8GB + 128GB
|Rs 16,499
Jio ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ: Jio ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. Mivi One 5G ಖರೀದಿಸಿದರೆ 4,000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ Canva Pro 12 ತಿಂಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ Hotstar ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಲಿವುಡ್ 1 ತಿಂಗಳು, 5TB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರುವ 18 ತಿಂಗಳ Google Gemini Pro ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು 50GB Jio AI ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಫೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ.
Because wherever you’re headed, your phone should be ready to go there too!— Mivi (@MiviOfficial) September 24, 2026
Meet Mivi One 5G. Powered by Snapdragon, built for everything from the journey to the adventure.
Available on Flipkart from 8th October at special BBD price starting from 11,999/-*#MiviOne5G #5G… pic.twitter.com/hojhWYmRnt
Mivi One 5G ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಗಿದೆ?: 90Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಇರುವ 6.74 ಇಂಚಿನ HD+ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. 4nm Snapdragon 4 Gen 2 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. AnTuTuನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಸುವ ಈ ಚಿಪ್ 15 ಸಾವಿರದೊಳಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 50MP Samsung ISOCELL ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 8MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. 18W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದ್ದು, ಎರಡು ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್.
|ವಿಶೇಷತೆಗಳು
|ವಿವರಗಳು
|ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
|90Hz, 6.74 ಇಂಚು HD+ LCD
|ಪ್ರೊಸೆಸರ್
|ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 4 Gen 2
|RAM+ ಸ್ಟೋರೇಜ್
|4GB+128GB, 6GB+128GB, 8GB+128GB
|ಹಿಂಬದಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|50MP Samsung ISOCELL
|ಮುಂಭಾಗ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|8MP
|ಬ್ಯಾಟರಿ
|6,000mAh
|ಚಾರ್ಜಿಂಗ್
|18W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್
|ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ
|ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 (Stock)
ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್. ಯಾವುದೇ ಜಾಹೀರಾತು, ಅನಗತ್ಯ ಆಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ, 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು 19,000 ಪಿನ್ಕೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪಿಕಪ್-ಡ್ರಾಪ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು Mivi ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
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