ನಾಸಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಉಡಾವಣೆ ಯಶಸ್ವಿ: ಅರ್ಧ ಶತಮಾನದ ಬಳಿಕ ಚಂದ್ರನ ಬಳಿ ತೆರಳಿದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು!
NASA Artemis II Successful Launched: ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ನಾಸಾದ ಬೃಹತ್ SLS ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಕಡೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. 1972ರ ಬಳಿಕ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮಾನವಸಹಿತ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇದಾಗಿದೆ.
Published : April 2, 2026 at 7:25 AM IST
NASA Artemis II Successful Launched: ನಾಸಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಮಿಷನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಕೆನಡಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬೃಹತ್ SLS ರಾಕೆಟ್ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿತು, ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಕಡೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿತು.
ಈ ಉಡಾವಣೆಯು ಇಂದು (ಎಪ್ರಿಲ್ 2) ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ನಸುಕಿನ ಜಾವ 3:54 ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಿತು. 1972 ರಲ್ಲಿ ಅಪೋಲೋ 17 ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾನವರು ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಿಷನ್ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುವಿಕೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದೆ.
The hatch is now closed.— NASA (@NASA) April 1, 2026
The Artemis II astronauts are now strapped into their seats and ready for launch.
ಉಡಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆಯಾದ ನಂತರ ಓರಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅವಧಿ ಸುಮಾರು 10 ದಿನಗಳು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಚಂದ್ರನಿಗೆ 7,500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳು ಚಂದ್ರನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಕಳೆಯುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಅವರು ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಾರೆ.
ಬೃಹತ್ ರಾಕೆಟ್: ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ನಾಸಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉಡಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (SLS) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ನಾಸಾ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು 3.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಅಪಾರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಓರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಈ ರಾಕೆಟ್ನ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳು:
- ಉಡಾವಣಾ ಸಮಯ: ಎಪ್ರಿಲ್ 1 ರಂದು ಸಂಜೆ 6:24 (EDT). ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ಎಪ್ರಿಲ್ 2ರ ನಸುಕಿನ ಜಾವ 3.54ಕ್ಕೆ.
- ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್: ಸ್ಪೇಸ್ ಲಾಂಚ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (SLS) ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಓರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್.
- ಸಿಬ್ಬಂದಿ: ಕಮಾಂಡರ್ ರೀಡ್ ವೈಸ್ಮನ್, ಪೈಲಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಗ್ಲೋವರ್, ಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಕೋಚ್ (NASA) ಮತ್ತು ಜೆರೆಮಿ ಹ್ಯಾನ್ಸೆನ್ (ಕೆನಡಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಜೆನ್ಸಿ).
- ಮಿಷನ್ ಉದ್ದೇಶ: ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು. ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ III ಗಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲಾದ ಚಂದ್ರನ ಇಳಿಯುವಿಕೆಗೆ ಇದು ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಹಂತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶ: ಉಡಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಕೆನಡಾದ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಜೆರೆಮಿ ಹ್ಯಾನ್ಸೆನ್, "ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವೀಯತೆಗಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅವರೆಲ್ಲ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ತಂಡದ ಹೃದಯ: ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಉಡಾವಣಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಾರ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ವೆಲ್-ಥಾಂಪ್ಸನ್, "ರೀಡ್, ವಿಕ್ಟರ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಮತ್ತು ಜೆರೆಮಿ - ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ತಂಡದ ಹೃದಯವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪಾಲುದಾರರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಭರವಸೆಗಳು, ಕನಸುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಶುಭವಾಗಲಿ. ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮುಂದೇನು?: ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎರಡನೇ ಹಂತವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು 2020ರ ದಶಕದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಇಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ IIರ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ III ಗಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಇಳಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಸ್ತೃತ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಲವಾರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಓರಿಯನ್ ಭೂಮಿಯ ಭೂಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮೀರಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಾನವ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಂಶೋಧಕರು ನಿದ್ರೆಯ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ತೂಕವಿಲ್ಲದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು CPR ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಹೊಸ ಲೇಸರ್ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬೆಳಕನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಡೇಟಾವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಹೈ-ಡೆಫಿನಿಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ತಾಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಂದ್ರನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಮರು ಪ್ರವೇಶ: 10 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಓರಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ಗಂಟೆಗೆ 40,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ 2,760 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ತಲುಪುವ ತೀವ್ರ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಶಾಖ ಗುರಾಣಿಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಳಿಕ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಭೂಮಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳು ತೆರೆದುಕೊಂಡು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ತಂಡಗಳು ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ನಿಂತಿರುತ್ತವೆ.
