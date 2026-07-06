ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್, ಲಗ್ಜುರಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್!: ಟಾಟಾದ ಈ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3.35 ಲಕ್ಷದವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್!
Discount On Tata EV: ಟಾಟಾ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಟಾಟಾ ಇವಿ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಆಫರ್ ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಮೇಲಿವೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : July 6, 2026 at 2:59 PM IST
Huge Discount On Tata EV: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ದೈತ್ಯ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ Tata Curvv EV ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿಯು 3.35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಜುಲೈ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಹಳೆಯ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್: ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ EV ಯ ವಿವಿಧ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. Curve EV ಯ Series X ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಗರಿಷ್ಠ 3.35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ರೂ.3 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ಬೋನಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೂ.35,000 ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ರೂ.2.50 ಲಕ್ಷದ ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ರೂ.35,000 ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಯು ಒಟ್ಟು ರೂ.2.85 ಲಕ್ಷ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಕ್ಸ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ರೂ.35,000 ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ರೂ.30,000 ಲಾಯಲ್ಟಿ ಬೋನಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.65,000 ವರೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 500 ಕಿಮೀ ಪ್ರಯಾಣ: ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ಗೆ ಹೋಗುವವರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುತ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು 45 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 430 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಎರಡನೇ 55 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ 502 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟಾಟಾ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ ಇವಿ ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆಗಳು ರೂ.16.99 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ ರೂ.19.19 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ಮಹೀಂದ್ರ ಬಿಇ6 ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಇವಿ9 ಮಾದರಿಗಳಿವೆ.
ಸುಧಾರಿತ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್: ಲುಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ ಇವಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಿದೆ. ಇದರ ಇಳಿಜಾರಾದ ರೂಫ್ಲೈನ್, ಆಕರ್ಷಕ ಮುಂಭಾಗದ ಗ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ನಯವಾದ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಕಾರಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ಬೈ ಅನಿಮೇಷನ್ ಲೈಟ್ಸ್, 18-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಶ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ.. ಕ್ಯಾಬಿನ್ ತುಂಬಾ ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಾಯ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಹಂಗಮ ಸನ್ರೂಫ್, ಮೂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಹರ್ಮನ್ನಿಂದ 12.3-ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವರ್ಗಾಗಿ 10.25-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಸಹ-ಚಾಲಕ ಆಸನಗಳು ಸಹ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಟಾಟಾ ಕಾರುಗಳು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಕೇರಾಫ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಈ ಕರ್ವ್ EV ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಇದು 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (ESC), ಫೋರ್ ವೀಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಹಿಲ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ತನ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ADAS) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಲೇನ್ ಕೀಪ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕೊಲಿಜಿನ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ನಂತಹ ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಚಾಲಕನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ವಿನೂತನ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಓಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (AVAS) ಎಂಬ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಕಾರು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 20 kmph ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಎಗ್ಜಾಸ್ಟ್ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಅವರು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಬದಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿನೂತನ ಕಲ್ಪನೆಯು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.
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