ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವಿಶೇಷ: ಓಲಾದ ಅದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆ.. ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​!

Ola Electric Announces Huge Discounts: ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್​ ಬಂಪರ್​ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬೆನ್​ಫಿಟ್ಸ್​ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

ಓಲಾದ ಅದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆ (Photo Credit: IANS Photo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 15, 2026 at 10:42 AM IST

2 Min Read
Ola Electric Announces Huge Discounts: ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ಜನವರಿ 14, 2026 ರಿಂದ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ವಂತ 4680 ಭಾರತ್ ಸೆಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ S1 Pro+ ಮತ್ತು ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ X+ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಈ ಹೊಸ ಸೆಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ವೆಹಿಕಲ್​ ರೇಂಜ್​ ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಗ್ರಾಹಕರು ನೇರವಾಗಿ ಓಲಾ ಅನುಭವ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ (ಶೋರೂಮ್‌ಗಳು) ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಈ ಬೃಹತ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಓಲಾ ಘೋಷಿಸಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. 1.5 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ರೂ. 10,000 ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದ್ದರೂ, 5.2 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ S1 Pro+ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ರೂ. 49,999 ವರೆಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು. 9.1 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ರೂ. 99,999 (ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ) ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆನ್​ಫಿಟ್​​ಗಳಿವೆ.

ಈ ಕೊಡುಗೆಯು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, S1 Pro+ ಬೆಲೆ ರೂ. 1.39 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ X+ (9.1 kWh) ಬೆಲೆ ರೂ. 1.49 ಲಕ್ಷ (ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಗಳು) ಆಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಇವಿ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೂ ಓಲಾ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ನೀಡಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಓಲಾ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಸ 4680 ಭಾರತ್ ಸೆಲ್ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ 20,000 ರೂ.ಗಳ ವಿಶೇಷ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಬೋನಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು (ICE) ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ರೂ. 15,000 ವರೆಗೆ ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಓಲಾ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ಭಾರತ್ ಸೆಲ್ (4680) ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೆಲ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.

ಇದು S1 Pro+ ಮಾದರಿ ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 320 ಕಿಮೀ (IDC ಶ್ರೇಣಿ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಹನಗಳು ಕೇವಲ 2.1 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 40 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಓಲಾದ ಗಿಗಾಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಸೆಲ್​ಗಳು ಆಮದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ

