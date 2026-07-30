ಆಂಡ್ರೊಮೆಡಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಣಿಸುತ್ತಿದೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ: ನಾಸಾ ಹಬಲ್ ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳುವುದೇನು?
Milky Way: ನಮ್ಮ ನೆರೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ 'ಆಂಡ್ರೊಮೆಡಾ'ದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಜನನದ ವೇಗ ಕ್ರಮೇಣ ನಿಧಾನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾಸಾದ ಹಬಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ನಡೆಸಿದ ತಾಜಾ ಅಧ್ಯಯನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
Published : July 30, 2026 at 2:07 PM IST
Milky Way: ನಮ್ಮ ಕ್ಷೀರಪಥ (Milky Way) ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ 'ಆಂಡ್ರೊಮೆಡಾ' ಕ್ರಮೇಣ ಹೊಸ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಾಸಾದ ಹಬಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಡೇಟಾದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಆಂಡ್ರೊಮೆಡಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 50 ಕೋಟಿ (500 ಮಿಲಿಯನ್) ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಜನನ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳೆದ 4 ಕೋಟಿ (40 ಮಿಲಿಯನ್) ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕುಸಿತ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
What's going on next door?— Hubble (@NASAHubble) July 27, 2026
A new study using Hubble data shows that Andromeda, our nearest major galaxy neighbor, has undergone a 500-million-year decline in star formation – with an even steeper drop in the last 40 million years: https://t.co/gsIj6OFLgg pic.twitter.com/oYQIbIF6uz
ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು 'ದಿ ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕಲ್ ಜರ್ನಲ್'ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. 'ದಿ ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕಲ್ ಜರ್ನಲ್' ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ನೆರೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಹಿಂದೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಹೊಸ "ಸೂರ್ಯ"ರ (ನಕ್ಷತ್ರಗಳ) ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈಗ ಕೇವಲ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತವೆ?, ಹೇಗೆ ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ? ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಹೊಸ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ (2.5 ಮಿಲಿಯನ್) ಬೆಳಕು ವರ್ಷಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಆಂಡ್ರೊಮೆಡಾ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೀರಪಥವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೀರಪಥದಂತಹ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಇದು ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆಂಡ್ರೊಮೆಡಾದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು, ಸಂಶೋಧಕರು ಹಬಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ನಡೆಸಿದ ಎರಡು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸರ್ವೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸುಮಾರು 20 ಕೋಟಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೊಸ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಆಂಡ್ರೊಮೆಡಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಜನನ: ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ, ಭಾರಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಯಸ್ಸಾದ ಹಳೆಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕೆಂಪಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ನೀಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಾಲರೇಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕುಸಿತವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸುಮಾರು 50 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಆಂಡ್ರೊಮೆಡಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ (Solar Mass)ಗೆ ಸಮಾನವಾದ ದರದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ 4 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆ ದರ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗ (1/5th) ದರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಇದುವರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರವಾಗಿದೆ.
ಸೂರ್ಯನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ (Solar Mass) ದರ ಎಂದರೇನು?: ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ನಕ್ಷತ್ರ ಹುಟ್ಟಲು ಎಷ್ಟು ವಸ್ತು ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಳೆಯಲು ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನ ತೂಕವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ (Unit) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಎಂದರೆ ಹುಟ್ಟುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಒಟ್ಟು ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನಷ್ಟು ತೂಕದ ಒಟ್ಟು ವಸ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟರೆ, ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ವಸ್ತು ಮಾತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ದರ ಹೀಗೆ ಕುಸಿಯಲು ಆಂಡ್ರೊಮೆಡಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅನಿಲಗಳು, ಧೂಳು ಮುಗಿದುಹೋಗಿರುವುದು ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುವೆಲ್ಲವೂ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೇರಳವಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಸುಮಾರು 200 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭವಾದ ಒಂದು ತೀವ್ರವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ನಂತರ ಈ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಈಗ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಆಗ ಬೇರೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಆ ಸಕ್ರಿಯತೆ (Starburst activity) ಆರಂಭವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಒಂದು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಆಯಾಸವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಸಹಜವೋ ಈ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಅದೇ" ಎಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕ ಟೋಬಿನ್ ವೈನರ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಆಂಡ್ರೊಮೆಡಾದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ 'ಮೆಸ್ಸಿಯರ್ 32' (M32) ಕೂಡ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಜನನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಬಲವಾಗಿ ಶಂಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಡ್ರೊಮೆಡಾದಲ್ಲಿ 'M32' ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವುದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 6 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಎರಡು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಒಂದು ಪರಸ್ಪರ ಡಿಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೋಲ-ಕಲ್ಲೋಲದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹುಟ್ಟುವ ಸ್ಥಳಗಳು (Stellar Nurseries) ಹಾನಿಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸದಿದ್ದರೂ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಜನನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು 'M32' ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಬಲವಾಗಿ ಶಂಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಷೀರಪಥದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ: ಆಂಡ್ರೊಮೆಡಾ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೀರಪಥ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳು ಮುಂದಿನ 450 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆಂಡ್ರೊಮೆಡಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹುಟ್ಟುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏಕೆ ನಿಧಾನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ರೋಮನ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು: ಹಬಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ನ ಮಾಹಿತಿಯ (ಡೇಟಾದ) ಪ್ರಕಾರ ಆಂಡ್ರೊಮೆಡಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಿಧಾನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಏನು? ನಿಜವಾಗಿಯೂ 'M32' ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಖಚಿತವಾದ ಉತ್ತರಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ನಾಸಾ (NASA) ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಿರುವ 'ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಗ್ರೇಸ್ ರೋಮನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್'ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ರಹಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಹಿಂದೆಂದೂ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂಡ್ರೊಮೆಡಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯನ್ನು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ನೆರೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಜನನ ಏಕೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ.
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