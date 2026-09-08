ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಹುವಾವೇ, ಶಿಯೋಮಿ! ಇದು ಆಪಲ್ಗೆ ಟಕ್ಕರ್?
Huawei Xiaomi Foldable Launch: ಹುವಾವೇ ಮತ್ತು ಶಿಯೋಮಿ ಹೊಸ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿವೆ. ಆಪಲ್ ಲಾಂಚ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಚೀನಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
Published : September 8, 2026 at 10:26 AM IST
Huawei Xiaomi Foldable Launch: ಹುವಾವೇ ಮತ್ತು ಶಿಯೋಮಿ ಸೋಮವಾರ ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿವೆ. ಆಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಚೀನಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಎರಡು ಬಾರಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್: ಹುವಾವೇ ಹೊಸ ಮೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿ2 (Huawei Mate XT2) ಸೀರಿಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸೈಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಿರಿನ್ 9050 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್, ರೀಡಿಸೈನ್ಡ್ ಹಿಂಜ್, ಸುಧಾರಿತ ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಾಣದಂತೆ ಪ್ರೈವಸಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ.
ಈ ಡಿವೈಸಸ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: ಈ ಡಿವೈಸಸ್ ಬೆಲೆ 19,999 ಯುವಾನ್ ಅಂದರೆ 2,980 ಡಾಲರ್ನಿಂದ ಶುರು ಆಗಿ ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ವರ್ಷನ್ ಬೆಲೆ 24,999 ಯುವಾನ್ ಅಂದರೆ 3,725 ಡಾಲರ್ವರೆಗೆ ಇದೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಈಗ ನಿಜವಾದ ಚಾಲೆಂಜ್. ಏಕೆಂದರೆ ಮೆಮೊರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿವೆ. ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹುವಾವೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಯು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
Huawei launches the new tri-fold Mate XT 2 featuring Kirin 9050 Pro, the world's first chip with LogicFolding architecture based on the τ Scaling Law. Discover how Huawei's latest tri-fold device hinges on innovative design. pic.twitter.com/WMa6Ixd2Cb— Huawei (@Huawei) September 7, 2026
ಹುವಾವೇ ಹೊಸ ಚಿಪ್ ಡಿಸೈನ್, ಲಾಜಿಕ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್: ಹುವಾವೇ ಹೊಸ ಚಿಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ಗೆ ಲಾಜಿಕ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿದ್ದು, ಇದು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ಟೌ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಲಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಯುಎಸ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಮೀರಲು ಹುವಾವೇ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗ.
ಶಿಯೋಮಿ ಆಪಲ್ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್: ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಾಂಚ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯೋಮಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ ಶಿಯೋಮಿ 18 ಫೋಲ್ಡ್ (Xiaomi 18 Fold launch) ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಡಿವೈಸ್ ಶಿಯೋಮಿ ಮೀಡಿಯಂ-ಫೋಲ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೂರು ಆಪ್ಸ್ ಪಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಶಿಯೋಮಿ ಸಿಇಒ ಲೀ ಜುನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಶಿಯೋಮಿ ಸಿಇಒ ಲೀ ಜುನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಡಿವೈಸ್ ಆಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಹಲವು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅನ್ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 219 ಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಮತ್ತು 5.02 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪವಿರುವ ಈ ಫೋನ್ ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಹಗುರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಶಿಯೋಮಿ ಎಕ್ಸ್ರಿಂಗ್ ಒ3 ಎಐ ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಶಿಯೋಮಿ ಇನ್-ಹೌಸ್ ಎಕ್ಸ್ರಿಂಗ್ ಒ3 ಎಐ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಎ19 ಪ್ರೊಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೀ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಚೀನಾ ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್ಮೇಕರ್ ಸಿಎಕ್ಸ್ಎಂಟಿ ಪೂರೈಸಿದ ಡಿಆರ್ಎಎಂ ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ಶಿಯೋಮಿ 18 ಫೋಲ್ಡ್ ಬೆಲೆ: ಶಿಯೋಮಿ 18 ಫೋಲ್ಡ್ ಬೆಲೆ 10,999 ಯುವಾನ್ ಅಂದರೆ 1,540 ಡಾಲರ್ನಿಂದ 14,999 ಯುವಾನ್ ಅಂದರೆ 2,100 ಡಾಲರ್ವರೆಗೆ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೆಮೊರಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮನಿ ಎಂದು ಲೀ ಹೇಳಿದರು.
For the first time at IFA 2026, we're showcasing our latest in-house designed Xiaomi XRING chips, which will help power AI across Xiaomi’s complete ecosystem.— Xiaomi (@Xiaomi) September 2, 2026
Xiaomi 18 Fold will be the first flagship product to feature our Xiaomi XRING O3 chip.
See both tomorrow, 10:30… pic.twitter.com/B0Jpa2lpVp
ಬುಧವಾರ ಐಫೋನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನಾವರಣ: ಆಪಲ್ ಬುಧವಾರ ತನ್ನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಐಫೋನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ಲಾಂಚ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹುವಾವೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ರೈ-ಫೋಲ್ಡ್ ಫೋನ್ ಮಾರುವ ಏಕೈಕ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರಾಂಡ್. ಈ ಚೀನಾ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯಕ್ಕೆ ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾರಲು ನಿರ್ಬಂಧವಿದೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಅಪಾಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ-ಫೋಲ್ಡ್ ಲಾಂಚ್: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ವೆಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ-ಫೋಲ್ಡ್ ಡಿವೈಸ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಸೇಲ್ಸ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಸ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ಸೇರಿಸಿ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಲೈನಪ್ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು.
ಚೀನಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹುವಾವೇ ಹವಾ : ಹುವಾವೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 22.6% ಶೇರ್ನೊಂದಿಗೆ ಚೀನಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ, ಆಪಲ್ 18.1% ಗಿಂತ ಮುಂದಿದೆ ಎಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಐಡಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ. ಶಿಯೋಮಿ 12.4% ಶೇರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಹುವಾವೇ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಫೋನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ, ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 68% ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಮೂಲದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಂಪನಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೇಳಿದೆ.
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