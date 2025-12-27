ETV Bharat / technology

ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

Worlds First Helmet Airbag: ಹುವಾವೇ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್ ಪರಿಚಯಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಯಾವರೀತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣಾ ಬನ್ನಿ..

ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? (Photo Credit: Yanfeng)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 27, 2025 at 8:16 AM IST

Worlds First Helmet Airbag: ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಲಿದೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ನಂತಹ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಚೀನಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಹುವಾವೇ ಮತ್ತು ಕಾರು ತಯಾರಕ ಚೆರಿ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವಾದ ಲಕ್ಸೀಡ್ ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಮಿನಿವ್ಯಾನ್, ಲಕ್ಸೀಡ್ V9 ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸಂಯೋಜಿತ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ.

ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾವುಗಳು ತಲೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಲಕ್ಸೀಡ್ ಹೊಸ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು 2026ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಲಕ್ಸೀಡ್ V9 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಿನಿವ್ಯಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಪಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಲೆಯ ಸುತ್ತ ರಕ್ಷಾ ಕವಚವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗಾಯಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹಿಂದಿನ ಮೆದುಳು ಯಾರದು?: ಈ ಅದ್ಭುತ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಯಾನ್‌ಫೆಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್, BMW, ಟೊಯೋಟಾ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾನ್‌ಫೆಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಈ ಹೊಸ ಸೀಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ: ಅಪಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳಲು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ..

  • ಪ್ರಿ-ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ರಾಪಿಡ್ ರಿಟರ್ನ್: ಕಾರಿನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ADAS) ಸೆನ್ಸಾರ್​ಗಳು ಸನ್ನಿಹಿತ ಅಪಘಾತವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಯಾಣಿಕನು ಸೀಟನ್ನು ಒರಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ (Recline) ಸಹ ಸೀಟು ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾದ (Upright position) ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ.
  • ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್ ಡಿಪ್ಲಾಯಮೆಂಟ್​: ಹೆಡ್‌ರೆಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಲೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಮುಖವನ್ನು ಕೋಕೂನ್‌ನಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಲೆಯು ಕಾರಿನ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬಡಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
  • ವ್ಹಿಪ್ಲಾಶ್​ ರಕ್ಷಣೆ (Whiplash Protection): ಅಪಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಲೆಯು ಹಠಾತ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೂಳೆಗಳು ಮುರಿಯುವ ಅಪಾಯವಿದೆ (Whiplash Protection). ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್ ತಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಹ ಗಾಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಸಂಯೋಜನೆ: ಲಕ್ಸೀಡ್ V9 ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೈಟೆಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 5.3 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 3.2 ಮೀಟರ್ ವೀಲ್‌ಬೇಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಒಳಗೆ ರಾಜಮನೆತನದವರು ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವಿರುತ್ತದೆ.

ಪವರ್​ ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ (EV) ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ (EREV) ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು CATL ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ.

ಹುವಾವೇ ಪವರ್: ಇದು ಹುವಾವೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ 800V ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾನ್‌ಕ್ವಿನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ADS) ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ (Self-driving) ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾರಿನ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೀನಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ವೀಬೊದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

