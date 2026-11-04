ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ!; ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹30,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್
HP OmniBook 5, ProBook 4 Launched: ಹೆಚ್ಪಿ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡ ಎರಡು ಹೊಸ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಾದ ‘ಓಮ್ನಿಬುಕ್ 5’ ಮತ್ತು ‘ಪ್ರೋಬುಕ್ 4 ಜಿ2ಐಎಸ್’ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
Published : November 4, 2026 at 11:48 AM IST
HP OmniBook 5, ProBook 4 Launched: ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಹೆಚ್ಪಿ (HP) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಪ್ರಬಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆರವಾಗುವ ಲೈಟ್ವೇಟ್ ಮಾದರಿಯ ‘ಓಮ್ನಿಬುಕ್ 5’ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗಾಗಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ‘ಪ್ರೋಬುಕ್ 4 ಜಿ2ಐಎಸ್’ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಇಂಟೆಲ್ ಕೋರ್ 7 (Intel Core 7) ವರೆಗಿನ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಂಪು ನೀಡುವ ಒಎಲ್ಇಡಿ (OLED) ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು: ಈ ಎರಡೂ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು 14-ಇಂಚಿನ ಒಎಲ್ಇಡಿ (OLED) ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರೋಬುಕ್ ಮಾದರಿಯು 2.8K ಹೈ-ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಓಮ್ನಿಬುಕ್ 5 ಮಾದರಿಯು 100% DCI-P3 ಕಲರ್ ಗ್ಯಾಮಟ್ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಪಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಐ ಈಸ್' (Eye Ease) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಓಮ್ನಿಬುಕ್ನಲ್ಲಿ 16 TOPS ವರೆಗಿನ NPU ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಪ್ರೋಬುಕ್ನಲ್ಲಿ 17 TOPS ವರೆಗಿನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ NPU ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಪ್ರೋಬುಕ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 32GB ವರೆಗಿನ RAM ಮತ್ತು 1TB ವರೆಗಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಡಿ (SSD) ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಳಕೆಯ ಓಮ್ನಿಬುಕ್ 16GB ವರೆಗಿನ RAM ಮತ್ತು 512GB ವರೆಗಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ವಿಂಡೋಸ್ ಹೆಲ್ಲೊ (Windows Hello) ಫೇಸ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ಗಳು ಇವೆ. ಆದರೆ ಓಮ್ನಿಬುಕ್ನಲ್ಲಿ FHD IR ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದ್ದರೆ, ಪ್ರೋಬುಕ್ನಲ್ಲಿ IR ಸೆನ್ಸಾರ್ ಒಳಗೊಂಡ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ FHD HDR ಕ್ಯಾಮರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ: ಹೆಚ್ಪಿ ಓಮ್ನಿಬುಕ್ 5 ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 42 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಲೋಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 65W ಯುಎಸ್ಬಿ ಮಿನಿ ಗ್ಯಾನ್ (Mini GaN) ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪ್ರೋಬುಕ್ ಮಾದರಿಯು 70Wh ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಪಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಓಮ್ನಿಬುಕ್ ಕೇವಲ 11.77 mm ದಪ್ಪ ಹಾಗೂ 1.16 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದು, 180-ಡಿಗ್ರಿ ಹಿಂಜ್ (Hinge) ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದಿದೆ. ಪ್ರೋಬುಕ್ 12 mm ದಪ್ಪವಿದ್ದು, 1.18 ಕೆಜಿ ಆರಂಭಿಕ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಬೆಲೆ ವಿವರ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಆಫರ್ಗಳು: ಹೆಚ್ಪಿ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
- ಹೆಚ್ಪಿ ಓಮ್ನಿಬುಕ್ 5 (HP OmniBook 5): ಇದರ ಮೂಲ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹1,09,999 ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ನವೆಂಬರ್ 10 ರೊಳಗೆ ಪ್ರೀ-ಬುಕಿಂಗ್ (Pre-book) ಮಾಡಿದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಕೇವಲ ₹79,999 ಕ್ಕೆ ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಪಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಪಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 10 ರಿಂದಲೇ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
- ಹೆಚ್ಪಿ ಪ್ರೋಬುಕ್ 4 ಜಿ2ಐಎಸ್ (HP ProBook 4 G2iS): ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹86,000 ಆಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ತೆರಿಗೆಗಳು (Taxes) ಅನ್ವಯವಾಗಲಿವೆ. ಇದರ 'ಮಿಸ್ಟ್ ಸಿಲ್ವರ್' ಬಣ್ಣದ ಮಾಡೆಲ್ ನವೆಂಬರ್ 6 ರಿಂದಲೇ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಾದ 'ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಬ್ಲೂ' ಮತ್ತು 'ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಗ್ರೇ' ಮಾಡೆಲ್ಗಳು 2026ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿವೆ.
|ವಿಶೇಷತೆ
|ಓಮ್ನಿಬುಕ್ 5
|ಪ್ರೋಬುಕ್ 4 G2iS
|ಸ್ಕ್ರೀನ್
|14 ಇಂಚಿನ OLED, 100% DCI-P3
|14 ಇಂಚಿನ 2.8K OLED
|ಪ್ರೊಸೆಸರ್
|ಇಂಟೆಲ್ ಕೋರ್ 7 ವರೆಗೆ
|NPU
|16 TOPS ವರೆಗೆ
|17 TOPS ವರೆಗೆ
|RAM
|16GB ವರೆಗೆ
|32GB ವರೆಗೆ
|ಸ್ಟೋರೇಜ್
|512GB ವರೆಗೆ
|1TB ವರೆಗೆ
|ಕ್ಯಾಮರಾ
|FHD IR
|IR ಇರುವ FHD HDR
|ಬ್ಯಾಟರಿ
|42 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ
|70Wh + ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್
|ತೂಕ
|1.16 ಕೆ.ಜಿ
|1.18 ಕೆ.ಜಿ ನಿಂದ
|ವಿಶೇಷ ಫೀಚರ್ಗಳು
|ಪಾಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು, 180° ಹಿಂಜ್
|ಪ್ರೈವಸಿ ಶಟರ್, ಡ್ರೈವ್ ಲಾಕ್
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ನೀಡುವ ಓಮ್ನಿಬುಕ್ 5 ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಯಸುವ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಪ್ರೋಬುಕ್ 4 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.
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